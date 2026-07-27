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Evo pri kojoj brzini automobil troši najmanje i kako da uštedite novac

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:33

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Ево при којој брзини аутомобил троши најмање и како да уштедите новац
Foto: S. von Hoerst/Pexels

Nove cijene goriva od sutra će dodatno opteretiti kućne budžete vozača. Litra benzina poskupljuje za osam centi i koštaće 1,62 evra, dok će za litru dizela biti potrebno izdvojiti 1,75 evra, čak 16 centi više nego dosad.

Cijena plavog dizela povećava se sa 1,02 na 1,21 evro po litri.Zbog poskupljenja sve je važnije kako se automobil vozi jer razlika u brzini i načinu upravljanja vozilom može značajno uticati na potrošnju. Iako ne postoji jedna idealna brzina za sve automobile, većina benzinskih i dizelskih vozila najmanje goriva troši tokom ravnomjerne vožnje između 70 i 90 kilometara na čas.

U tom rasponu brzine motor najčešće radi u višem stepenu prenosa i na nižem broju obrtaja. Za održavanje brzine nije potrebna velika snaga, a uticaj otpora vazduha još nije toliko snažan kao pri vožnji auto-putem većim brzinama.

Potrošnja počinje osjetnije da se povećava nakon što automobil pređe brzinu od oko 100 kilometara na čas. Razlog nije samo rad motora, nego i aerodinamički otpor koji naglo raste sa povećanjem brzine. Što se vozilo brže kreće, motor mora trošiti više energije kako bi savladao vazduh ispred automobila.

Tako vozilo koje pri brzini od 90 kilometara na čas troši približno pet litara goriva na 100 kilometara, pri vožnji od 130 kilometara na čas može trošiti između šest i sedam litara. Pri brzini od 150 kilometara na čas potrošnja kod nekih automobila može premašiti osam litara.

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Stvarna potrošnja razlikuje se u zavisnosti od vrste motora, težine i oblika vozila, broja putnika, tereta, vremenskih uslova i stanja puta. Međutim, kod gotovo svih automobila važi isto pravilo – povećanjem brzine potrošnja raste, a nakon određene granice raste sve brže.

Brža vožnja pritom često ne donosi veliku vremensku korist. Istraživanje Univerziteta Minesota pokazalo je da prekoračenje dozvoljene brzine vozačima u prosjeku uštedi manje od jednog minuta dnevno, dok se istovremeno povećavaju potrošnja goriva, troškovi putovanja i rizik od saobraćajne nesreće.

Na račun za gorivo ne utiče samo brzina. Česta i snažna ubrzavanja, nagla kočenja, premalo vazduha u gumama, nepotreban teret u prtljažniku i krovni nosači takođe povećavaju potrošnju. Dodatni gubici nastaju kada se vozi u neodgovarajućem stepenu prenosa ili kada se motor nepotrebno zadržava na visokim obrtajima.

Najviše se može uštedjeti održavanjem stabilne brzine, blagovremenim usporavanjem, izbjegavanjem naglog dodavanja gasa i redovnom kontrolom pritiska u gumama. Na auto-putu će automobil po pravilu trošiti manje pri brzini između 100 i 110 kilometara na čas nego pri vožnji od 130 kilometara na čas ili brže, prenosi GPMaljevac.

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Cijene goriva

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