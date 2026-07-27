Čisto zlo: Krio tijela pokojnika zbog para, ožalošćenima davao pepeo nepoznatih ljudi

Na sudu u engleskom Halu počelo je saslušanje na kojem članovi porodica opisuju posljedice zločina Roberta Buša (48), vlasnika pogrebnog preduzeća u čijim je prostorijama policija prošle godine pronašla desetine tijela pokojnika u različitim fazama raspadanja. Buš je priznao 67 krivičnih djela, a sud će nakon saslušanja izreći kaznu.

Policija je istragu pokrenula u martu 2024. godine, nakon što su zaposleni drugog pogrebnog preduzeća došli da preuzmu tijelo dok je Buš bio na odmoru u SAD. Umjesto uobičajenog preuzimanja pokojnika, zatekli su prizor koji ih je šokirao i odmah su pozvali policiju.

U hladnjači pogrebnog preduzeća Legasi independent funeral direktors istražitelji su pronašli veliki broj tijela. Većina nije bila pokrivena, a mnoga su bila u različitim fazama raspadanja. Neka su još nosila bolničke identifikacione narukvice, dok druga uopšte nisu bila označena. U prostorijama su pronađeni i zatvoreni kovčeg te tijelo na nosilima.

Istraga je potom otkrila da Buš godinama nije postupao sa tijelima pokojnika onako kako je obećavao njihovim porodicama. Neka tijela zadržavao je mjesecima duže nego što je smio, a pojedinim porodicama predavao je pepeo za koji su vjerovali da pripada njihovim najmilijima, iako oni uopšte nisu bili kremirani.

Buš je tokom istrage priznao da je tijela zadržavao zbog finansijskih problema, odnosno nedostatka novca u poslovanju. Među 67 krivičnih djela koja je priznao nalazi se i 30 slučajeva nezakonitog sprečavanja sahrane pokojnika.

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Na sudu su riječ dobili članovi porodica žrtava, koji su opisali posljedice Bušovih postupaka. Kćerka Širli Rajt, čije je tijelo pronađeno među desetinama pokojnika u prostorijama pogrebnog preduzeća, rekla je da se Buš isprva činio ljubaznim i saosjećajnim, ali da danas njegove postupke smatra „čistim zlom”.

Kristina Džordž kroz suze je ispričala da njen brat Rejmond Dagnal nikada nije kremiran, iako je porodici predat pepeo za koji su vjerovali da je njegov. Rekla je da su joj zbog toga uništene sve lijepe uspomene na brata.

Više članova porodica govorilo je o narušenom mentalnom zdravlju i osjećaju izdaje. Neki su tek nakon policijske istrage shvatili da su mjesecima ili godinama u svojim domovima čuvali pepeo nepoznatih osoba.

Bajron Lil rekao je da još ne može da prihvati činjenicu da je bio svega nekoliko metara od tijela svoje majke Mjurijel Vining dok je vjerovao da preuzima njen pepeo.

Karen King, čiji je 94-godišnji otac Rejmond takođe pronađen među tijelima, rekla je da ne može da shvati kako je neko mogao biti toliko okrutan. Sud je čuo i da njen otac prije posljednjeg ispraćaja nije bio opran ni odjeven kako je porodici bilo obećano, nego je i dalje nosio odjeću u kojoj je preminuo.

Porodica je ostala „slomljena”, rekla je Ria Berton. „Robert Buš nas je prevario. Mjesecima je skrivao tijelo našeg djede, a nama je sa osmijehom na licu predao pepeo potpunog neznanca.”

Dvojica pogrebnika koja su otkrila slučaj poručila su da su odmah znala da moraju obavijestiti policiju. Rekli su da u pogrebnoj djelatnosti nema mjesta za ovakve propuste te su pozvali na strožu regulaciju tog sektora kako se sličan slučaj više nikada ne bi ponovio, piše Skaj njuz.