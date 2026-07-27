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Objavljena nova prognoza: Slijedi drastična promjena vremena

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 22:19

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Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Foto: ATV

Sutra stiže sunčano i toplije vrijeme sa dnevnim maksimumom do 35 stepeni, dok će prema vremenskoj prognozi Banjaluka mjeriti do 34 stepena Celzijusa, saopšteno je iz RHMZ-a.

Ujutro je moguća kratkotrajna oblačnost na samom sjeveru, dok tek rijetki lokalni pljusak može iznenaditi stanovnike na jugozapadu i jugoistoku Srpske.

Prema prognozama, toplotni talas koji će zahvatiti naše krajeve u drugoj polovini sedmice.

Već od srijede očekuju se vrućine iznad 35 stepeni, dok će u četvrtak i petak nastupiti pravi vrhunac tropskog talasa.

Златан Ибрахимбеговић

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Do kraja sedmice slijede ekstremne vrućine, naročito u petak kada će u većini pred‌jela temperature prelaziti 36 stepeni, dok će na jugu i u najtoplijim krajevima dostizati i opasnih 41 stepen u hladu.

Stanovnicima se savjetuje da se pripreme za tropske noći i izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.

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Vremenska prognoza

RHMZ

toplotni talas

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