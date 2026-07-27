Objavljena nova prognoza: Slijedi drastična promjena vremena

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sutra stiže sunčano i toplije vrijeme sa dnevnim maksimumom do 35 stepeni, dok će prema vremenskoj prognozi Banjaluka mjeriti do 34 stepena Celzijusa, saopšteno je iz RHMZ-a.
Ujutro je moguća kratkotrajna oblačnost na samom sjeveru, dok tek rijetki lokalni pljusak može iznenaditi stanovnike na jugozapadu i jugoistoku Srpske.
Prema prognozama, toplotni talas koji će zahvatiti naše krajeve u drugoj polovini sedmice.
Već od srijede očekuju se vrućine iznad 35 stepeni, dok će u četvrtak i petak nastupiti pravi vrhunac tropskog talasa.
Ostali sportovi
Preminuo legendarni banjalučki kajakaš
Do kraja sedmice slijede ekstremne vrućine, naročito u petak kada će u većini predjela temperature prelaziti 36 stepeni, dok će na jugu i u najtoplijim krajevima dostizati i opasnih 41 stepen u hladu.
Stanovnicima se savjetuje da se pripreme za tropske noći i izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
6 h0
Društvo
7 h0
Društvo
9 h0
Društvo
11 h0
Najnovije
23
02
22
55
22
47
22
44
22
37
Trenutno na programu