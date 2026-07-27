Ne želi novac: Auto poklanja bolesnoj osobi kojoj je najpotrebniji

Fahrudin Baščaušević iz okoline Tešnja u jednoj prodajnoj Fejsbuk grupi objavio je da poklanja svoj automobil osobi koja nije u mogućnosti da ga kupi, a kojoj je vozilo zbog bolesti ili drugih životnih okolnosti zaista potrebno.

Riječ je o Reno Meganu, dizel vozilu, proizvedenom 2005/2006. godine, koje je registrovano i u voznom stanju.

U emotivnoj objavi Fahrudin je naglasio da ovaj čin ne radi zbog pažnje ili pohvala, već zato što i sam zna kako izgleda nemati.

"Poklonio bih ga nekome ko nije u mogućnosti da ga sebi zaradi i kupi, odnosno osobi koja je bolesna i kojoj je automobil potreban, a nema ga. Auto nije neke velike vrijednosti, ali može lijepo poslužiti da se ne plaća taksi i ne moli nikoga za prevoz", napisao je on.

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Dodao je da ne želi javno prozivanje niti komentare, već je zamolio da mu se osobe kojima je automobil zaista potreban jave privatnom porukom kako bi se dogovorili oko preuzimanja, prenose Nezavisne novine.

"Ne poklanjam ovo da bih sebe uzdigao ili ne znam šta. Radim ovo samo jer znam kako je nemati. Bio sam u istoj situaciji kada su svi imali, a ja nisam. Iz tog razloga danas mogu pokloniti ovo auto nekome kome je baš potrebno", napisao je.