Sutra Dan žalosti u Brčkom

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić donio je odluku kojom se utorak, 28. jul proglašava Danom žalosti u Brčko distriktu BiH, povodom tragičnog stradanja pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji.

Tim povodom, gradonačelnik Milić uputio je iskreno saučešće porodicama nastradalih planinara, izrazivši saosjećanje zbog njihovog nenadoknadivog gubitka.

Odlukom je predviđeno da se Dan žalosti obilježi isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim zgradama Vlade i institucijama Brčko distrikta BiH.

BiH Dan žalosti u FBiH povodom pogibije pet planinara

Sve medijske kuće na području Brčko distrikta BiH dužne su 28. jula svoje programske sadržaje prilagoditi obilježavanju Dana žalosti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da je proces dopremanja tijela stradalih planinara s Elbrusa u toku, ali da se još ne može precizirati kada bi tijela mogla biti prevezena u BiH.

Takođe, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici donijela Odluku kojom se sutra, utorak 28. jul 2026. godine proglašava Danom žalosti u Federaciji Bosne Hercegovine zbog tragične smrti pet planinara iz Bosne i Hercegovine na planini Elbrus u Rusiji.