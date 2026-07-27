Instrukcije za budžetske korisnike: Obavezna kontrola podataka prije isplate

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara apelovalo je da institucije na nivou BiH, nakon današnjeg usvajanja budžeta BiH za ovu godinu, izvrše sve neophodne kontrole da se obezbijedi tačnost obračuna i svim zaposlenima omogući blagovremena isplata razlike plata retroaktivno od 1. januara.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, u ukupnom iznosu od 1,58 milijardi KM, a da je jedan od najznačajnijih segmenata unapređenje ekonomskog položaja zaposlenih u institucijama BiH.

Za plate zaposlenih u ovoj godini planirano je 125 miliona KM više nego prethodne godine, a usvajanjem budžeta stvoreni su formalnopravni uslovi da se obezbijede sredstva i isplati razlika plata po novoj osnovici, sa retroaktivnom primjenom od 1. januara 2026.

Povodom toga Ministarstvo finansija i trezora uputilo je svim budžetskim korisnicima instrukcije o aktivnostima koje je neophodno sprovesti prije realizacije isplate.

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Posebno je naglašeno da je tačnost i potpunost podataka preduslov za blagovremenu isplatu, te da su svaka institucija i svaki budžetski korisnik dužni da, prije unosa podataka u sistem, izvrše detaljnu kontrolu svih obračunskih elemenata, provjeru ispravnosti i potpunosti unesenih podataka, te otklone eventualne nepravilnosti.

Ministarstvo finansija i trezora najavilo je da će u narednim danima kontinuirano dostavljati dodatne instrukcije i pružati stručnu podršku nadležnim službama u institucijama da bi sve aktivnosti bile realizovane blagovremeno i u skladu sa propisima.

"U vezi s tim neophodno je da svi rukovodioci institucija i obračunske službe budžetskih korisnika u procesu obračuna plate za jul, kao i obračuna i isplate razlike plata za sedam mjeseci 2026. godine, pristupe sa najvećim stepenom odgovornosti", poručeno je iz Ministarstva finansija i trezora.

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Iako je cilj isplate da se zaposlenima bez odgađanja isplati razlika plate, Ministarstvo ističe da se isplata može realizovati u predviđenim rokovima isključivo ukoliko prethodno budu izvršene sve neophodne kontrole.

"Nepotpuni ili netačni podaci mogu dovesti do grešaka u obračunu i nepotrebnog kašnjenja isplata", napomenuli su iz Ministarstva.