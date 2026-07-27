Logo

Instrukcije za budžetske korisnike: Obavezna kontrola podataka prije isplate

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 16:56

Komentari:

0
Инструкције за буџетске кориснике: Обавезна контрола података прије исплате

Ministarstvo finansija i trezora u Savjetu ministara apelovalo je da institucije na nivou BiH, nakon današnjeg usvajanja budžeta BiH za ovu godinu, izvrše sve neophodne kontrole da se obezbijedi tačnost obračuna i svim zaposlenima omogući blagovremena isplata razlike plata retroaktivno od 1. januara.

Iz Ministarstva su podsjetili da je Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2026. godinu, u ukupnom iznosu od 1,58 milijardi KM, a da je jedan od najznačajnijih segmenata unapređenje ekonomskog položaja zaposlenih u institucijama BiH.

Za plate zaposlenih u ovoj godini planirano je 125 miliona KM više nego prethodne godine, a usvajanjem budžeta stvoreni su formalnopravni uslovi da se obezbijede sredstva i isplati razlika plata po novoj osnovici, sa retroaktivnom primjenom od 1. januara 2026.

Povodom toga Ministarstvo finansija i trezora uputilo je svim budžetskim korisnicima instrukcije o aktivnostima koje je neophodno sprovesti prije realizacije isplate.

Никола Шпирић

BiH

Špirić: BiH ne dobija ništa zbog neozbiljnosti političkog Sarajeva

Posebno je naglašeno da je tačnost i potpunost podataka preduslov za blagovremenu isplatu, te da su svaka institucija i svaki budžetski korisnik dužni da, prije unosa podataka u sistem, izvrše detaljnu kontrolu svih obračunskih elemenata, provjeru ispravnosti i potpunosti unesenih podataka, te otklone eventualne nepravilnosti.

Ministarstvo finansija i trezora najavilo je da će u narednim danima kontinuirano dostavljati dodatne instrukcije i pružati stručnu podršku nadležnim službama u institucijama da bi sve aktivnosti bile realizovane blagovremeno i u skladu sa propisima.

"U vezi s tim neophodno je da svi rukovodioci institucija i obračunske službe budžetskih korisnika u procesu obračuna plate za jul, kao i obračuna i isplate razlike plata za sedam mjeseci 2026. godine, pristupe sa najvećim stepenom odgovornosti", poručeno je iz Ministarstva finansija i trezora.

Дом народа

BiH

Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH

Iako je cilj isplate da se zaposlenima bez odgađanja isplati razlika plate, Ministarstvo ističe da se isplata može realizovati u predviđenim rokovima isključivo ukoliko prethodno budu izvršene sve neophodne kontrole.

"Nepotpuni ili netačni podaci mogu dovesti do grešaka u obračunu i nepotrebnog kašnjenja isplata", napomenuli su iz Ministarstva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savjet ministara BiH

institucije BiH

budžet

podaci

Isplata

Komentari (0)

Više iz rubrike

Никола Шпирић, замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине.

BiH

Špirić: BiH ne dobija ništa zbog neozbiljnosti političkog Sarajeva

1 h

0
Елбрус је највиша планина у Русији и највиши врх у Европи.

BiH

Dan žalosti u FBiH povodom pogibije pet planinara

1 h

0
Дом народа

BiH

Prekinuta sjednica Doma naroda PS BiH

1 h

0
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић на конференцији за медије у Бањалуци

BiH

Amidžić: Ne može profesor fizičkog tumačiti budžet

3 h

5

  • Najnovije

18

20

Šta predstavlja bijeli peškir na retrovizoru: Znak koji ne smijete ignorisati

18

10

Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

18

04

Minić ponudio pomoć Vlade ambasadoru Francuske u BiH

18

04

Banjalučani pokrenuli onlajn peticiju: Traže povrat novca za vodovodne priključke

17

55

Zbog kilograma paradajza zadržana dva sata na prelazu: Platila i novčanu kaznu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima