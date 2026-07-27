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More u Dubrovniku odnijelo čovjeka i spasioce: Uslijedila dramatična akcija spasavanja

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 17:36

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Панорамски поглед на Дубровик и море.
Foto: Luciann Photography/Pexels

U Duborvniku se danas odigrala prava dramatična akcija spasavanja u moru. Naime, tri osobe nisu uspjele da izađu iz vode zbog veoma teških uslova i visokih talasa.

Prema informacijama koje prenosi Dubrovački vjesnik, najprije se jedna osoba našla u nevolji i nije mogla da dopliva do obale. U pokušaju da joj pomogne, u more je ušao strani državljanin, ali je i on ostao zarobljen u jakim talasima.

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Vidjevši šta se dešava, u pomoć je pritekla i spasiteljka, međutim ni ona nije uspjela da izvuče ugrožene osobe na sigurno zbog nepovoljnih uslova na moru.

Ubrzo je na lice mjesta stigao policijski gliser, čija je posada uspješno spasila sve osobe iz mora. U akciji je učestvovao i jedan Dubrovčanin koji je na skuteru za vodu pritekao u pomoć i dao značajan doprinos spasavanju.

(Telegraf.rs)

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Hrvatska

spasavanje

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