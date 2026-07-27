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Ovo je Vladimir koji je ubio suprugu, pa počinio samoubistvo: Brat na kameri vidio zločin

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ATV redakcija
27.07.2026 17:03

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Владимир С. који је убио супругу Мају у околини Бора, па починио самоубиство.
Foto: Društvene mreže

Strašna tragedija juče je potresla okolinu Bora. Na porodičnom imanju Vladimir S. (29) na stravičan način je oduzeo život svojoj nevjenčanoj supruzi Maji P. (31), a potom počinio samoubistvo.

Motiv zbog kog je podigao ruku na partnerku i napravio nezapamćen zločin Vladimir je odnio u grob.

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Ovo osamljeno imanje, iako formalno pripada selu Gornjane, nalazi se daleko od samog naselja - više od dva kilometra udaljeno od ulazne table u selo, bez ijednog komšije u blizini. Na imanju se nalaze dvije kuće i štala, a izolovanost mjesta pokazala se kobnom po nesrećnu ženu.

Svađa eskalirala u krvavi pir

Kako saznaje reporterka Telegrafa sa lica mjesta, Vladimir je juče iskoristio trenutak kada je ostao sam sa Majom. Njegov otac je otišao u Bor, dok je brat bio na poslu. Između vanbračnih partnera izbila je žestoka svađa koja je ubrzo prerasla u fizički obračun.

Vladimir je počeo brutalan napad - udarao je i davio Maju, da bi na kraju dohvatio nož. Zbog ogromne udaljenosti od prvih komšija, krike i pozive u pomoć nesrećne žene niko nije mogao da čuje. Čak i da je vrištala iz sve snage, pomoći nije bilo.

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U dramatičnim trenucima borbe za život, Maja je uspjela da pozove jednog člana svoje porodice i u panici rekne da je Vladimir tuče. Istovremeno, odigrao se još jedan stravičan obrt.

Vladimirov brat je, sasvim slučajno, na svom mobilnom telefonu otvorio aplikaciju povezanu sa video-nadzorom postavljenim na kući. Na ekranu je u realnom vremenu ugledao užasan prizor - svog brata kako krvnički tuče, a potom i ubija nevjenčanu suprugu.

Upaničeni članovi obe porodice odmah su jurnuli ka imanju, ali kada su stigli, već je bilo prekasno.

Zatekli stravičan prizor

U predsoblju kuće zatekli su Majino tijelo u lokvi krvi oko glave i ramena, sa dvije smrtonosne ubodne rane od noža. Pretražujući imanje, u dvorištu su pronašli i Vladimira, koji se nakon krvavog pira objesio.

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Tijela nastradalih poslata su na obdukciju. Policija i tužilaštvo preuzeli su snimke sa nadzornih kamera koji bi trebalo da detaljno rekonstruišu tačan slijed događaja.

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Samoubistvo

Srbija

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