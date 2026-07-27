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Napadač izbo tri žene u Parizu

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 14:49

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Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Najmanje tri žene povrijeđene su u napadu nožem na sjeverozapadu Pariza, javio je list "Parisjen".

U izvještaju se navodi da su dvije žene u kritičnom stanju.

Prema pisanju lista, jedna od povrijeđenih žena je trudna, a radi se o ženama starosti 19, 24 i 36 godina.

Tridesetjednogodišnji napadač je uhapšen, a "Parisjen" piše da se radi o muškarcu sa mentalnim poremećajem, prenosi Srna.

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Tagovi :

Francuska

izbodene žene

Pariz

Policija

Napadač

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