Napadač izbo tri žene u Parizu

Najmanje tri žene povrijeđene su u napadu nožem na sjeverozapadu Pariza, javio je list "Parisjen".

U izvještaju se navodi da su dvije žene u kritičnom stanju.

Prema pisanju lista, jedna od povrijeđenih žena je trudna, a radi se o ženama starosti 19, 24 i 36 godina.

Tridesetjednogodišnji napadač je uhapšen, a "Parisjen" piše da se radi o muškarcu sa mentalnim poremećajem, prenosi Srna.