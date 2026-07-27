Napadač izbo tri žene u Parizu

Autor:ATV redakcija
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Najmanje tri žene povrijeđene su u napadu nožem na sjeverozapadu Pariza, javio je list "Parisjen".
U izvještaju se navodi da su dvije žene u kritičnom stanju.
Prema pisanju lista, jedna od povrijeđenih žena je trudna, a radi se o ženama starosti 19, 24 i 36 godina.
Tridesetjednogodišnji napadač je uhapšen, a "Parisjen" piše da se radi o muškarcu sa mentalnim poremećajem, prenosi Srna.
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