Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

London je direktno umiješan u terorističke napade Kijeva na Rusiju da bi produžio sukob u Ukrajini, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Velika Britanija licemjerno ignoriše činjenicu da žrtvuje živote Ukrajinaca", rekla je Zaharova. Svijet Napadač izbo tri žene u Parizu Dodala je da su Britanci direktno umiješani u terorističke napade na civile i infrastrukturu u Rusiji kako bi produžili sukob u Ukrajini zarad ostvarivanja svojih interesa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.