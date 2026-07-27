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Zaharova: London direktno umiješan u terorističke napade Kijeva

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 15:32

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Марија Захарова
Foto: Tanjug/Pavel Bednyakov, Pool

London je direktno umiješan u terorističke napade Kijeva na Rusiju da bi produžio sukob u Ukrajini, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Velika Britanija licemjerno ignoriše činjenicu da žrtvuje živote Ukrajinaca", rekla je Zaharova.

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Dodala je da su Britanci direktno umiješani u terorističke napade na civile i infrastrukturu u Rusiji kako bi produžili sukob u Ukrajini zarad ostvarivanja svojih interesa.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Kijev

London

Rusija

Teroristički napad

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