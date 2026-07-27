Autor:ATV redakcija
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London je direktno umiješan u terorističke napade Kijeva na Rusiju da bi produžio sukob u Ukrajini, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
"Velika Britanija licemjerno ignoriše činjenicu da žrtvuje živote Ukrajinaca", rekla je Zaharova.
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Dodala je da su Britanci direktno umiješani u terorističke napade na civile i infrastrukturu u Rusiji kako bi produžili sukob u Ukrajini zarad ostvarivanja svojih interesa.
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