Prodao mercedes pa ga ukrao od novog vlasnika

U Bazelu u Švajcarskoj 81-godišnji muškarac prodao je svoj mercedes SL 350, ali je zadržao rezervni ključ i šest mjeseci kasnije odlučio da automobil ukrade nazad.

Zbog toga je osuđen na uslovnu kaznu, novčanu kaznu i dodatnu finansijsku sankciju.

Sve je počelo u junu 2024. godine, kada je stariji muškarac iz Bazela prodao svoj mercedes SL 350 kupcu iz belgijskog Tervila za 20.000 švajcarskih franaka (oko 21.300 evra). Kupac nije znao da je prodavac zadržao rezervni ključ vozila.

Nepunih šest mjeseci kasnije, neposredno pred Božić, bivši vlasnik otputovao je u Belgiju i ukrao automobil ispred kuće novog vlasnika.

Pokušao da prikrije krađu

Kako bi prikrio krađu, na automobil je postavio svoje registarske tablice, poništio saobraćajnu dokumentaciju i od‌javio vozilo iz saobraćaja.

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Međutim, ubrzo je otkriven i izveden pred sud.

Sud u Švajcarskoj osudio ga je na dvije godine uslovne kazne, novčanu kaznu od 3.600 švajcarskih franaka, kao i dodatnu novčanu kaznu od 1.200 franaka, prenosi Blic.