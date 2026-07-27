Logo

Prodao mercedes pa ga ukrao od novog vlasnika

Autor:

ATV redakcija
27.07.2026 16:04

Komentari:

0
Мерцедес
Foto: pexels

U Bazelu u Švajcarskoj 81-godišnji muškarac prodao je svoj mercedes SL 350, ali je zadržao rezervni ključ i šest mjeseci kasnije odlučio da automobil ukrade nazad.

Zbog toga je osuđen na uslovnu kaznu, novčanu kaznu i dodatnu finansijsku sankciju.

Sve je počelo u junu 2024. godine, kada je stariji muškarac iz Bazela prodao svoj mercedes SL 350 kupcu iz belgijskog Tervila za 20.000 švajcarskih franaka (oko 21.300 evra). Kupac nije znao da je prodavac zadržao rezervni ključ vozila.

Nepunih šest mjeseci kasnije, neposredno pred Božić, bivši vlasnik otputovao je u Belgiju i ukrao automobil ispred kuće novog vlasnika.

Pokušao da prikrije krađu

Kako bi prikrio krađu, na automobil je postavio svoje registarske tablice, poništio saobraćajnu dokumentaciju i od‌javio vozilo iz saobraćaja.

нудле

Ekonomija

Slovenija hitno zaustavila uvoz instant nudli

Međutim, ubrzo je otkriven i izveden pred sud.

Sud u Švajcarskoj osudio ga je na dvije godine uslovne kazne, novčanu kaznu od 3.600 švajcarskih franaka, kao i dodatnu novčanu kaznu od 1.200 franaka, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mercedes

krađa auta

Krađa

Švajcarska

prodaja

Komentari (0)

Više iz rubrike

Фолксваген Голф

Auto-moto

Cijene goriva rastu, ali padaju polovnjaka: Pravo vrijeme za kupovinu u Njemačkoj

1 d

0
Купујете дизелаша? Ових пет ствари провјерите прије него дате новац

Auto-moto

Kupujete dizelaša? Ovih pet stvari provjerite prije nego date novac

3 d

0
Аларм у БМВ-у: Повлаче више од 318.000 аутомобила

Auto-moto

Alarm u BMV-u: Povlače više od 318.000 automobila

4 d

0
Унутрађњост аутомобила у црној боји са приказаним воланом и дисплејом.

Auto-moto

Tačna satnica: Kada smijete za volan poslije alkohola?

4 d

0

  • Najnovije

18

20

Šta predstavlja bijeli peškir na retrovizoru: Znak koji ne smijete ignorisati

18

10

Od posljedica vrućine u Španiji od početka godine preminulo više od 3.800 ljudi

18

04

Minić ponudio pomoć Vlade ambasadoru Francuske u BiH

18

04

Banjalučani pokrenuli onlajn peticiju: Traže povrat novca za vodovodne priključke

17

55

Zbog kilograma paradajza zadržana dva sata na prelazu: Platila i novčanu kaznu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima