Konzumiranje alkohola na ovoj plaži može vas skupo koštati

Nova ograničenja za konzumiranje alkohola na javnim mjestima, ukljujući i plaže, uvedena su na poznatom franuskom ljetovalištu Sen Žan de Luz.

Prema novim pravilima, osobe koje budu pile alkohol na plažama u večernjim satima mogle bi da dobiju kaznu do 150 evra.

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Zabrana se odnosi na tri gradske plaže – Grande Plage, Plage d’Erromardie i Plage de Lafitenia – a uvedena je zbog problema sa noćnim okupljanjima i velikim grupama koje nakon zatvaranja kafića i restorana nastavljaju zabave na obali.

Cilj je smanjenje noćnih zabava na plažama

Lokalne vlasti objasnile su da problem nisu porodice i turisti koji tokom dana mirno uživaju na plaži uz piće, već velika okupljanja koja se formiraju kasno uveče i tokom noći.

Sebastijen Larouš iz komunalne policije rekao je za francuski list Connexion France da je upravo konzumacija alkohola u takvim situacijama postala problem, zbog čega će policija pojačati nadzor plaža u kasnim satima.

Iako nova pravila na prvi pogled djeluju strogo, njihova primjena neće biti ista u svim slučajevima. Osoba koja tokom dana mirno organizuje piknik i popije čašu vina najvjerovatnije neće biti kažnjena.

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Policajci će procjenjivati svaku situaciju pojedinačno, a cilj su prije svega velike zabave, buka i okupljanja koja ometaju druge posjetioce.

Slične mjere postoje i u Hrvatskoj i Španiji

Sen Žan de Luz nije jedina turistička destinacija koja je uvela ograničenja vezana za alkohol na javnim površinama.

U Makarskoj je nedavno zabranjena prodaja alkohola u prodavnicama, kioscima i pekarama između 21 i 6 časova, dok ga kafići i restorani i dalje mogu služiti. Cilj ove mjere je smanjenje opijanja na ulicama i drugim javnim mjestima.

Slična pravila već postoje i u Splitu i Dubrovniku, gdje su za konzumiranje alkohola na određenim javnim površinama predviđene kazne do 300 evra.

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Još stroža pravila imaju pojedini dijelovi Španije. Na Balearskim ostrvima, među kojima se nalaze poznata turistička mjesta Plaja de Palma i Magaluf, za ispijanje alkohola na ulici i plaži mogu se dobiti kazne od 500 do 1.500 evra.

(Indeks)