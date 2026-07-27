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Astra Zeneka nadmašila očekivanja dobiti: Kompanija potvrdila prognoze za 2026.

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ATV redakcija
27.07.2026 14:08

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Астра Зенека надмашила очекивања добити: Компанија потврдила прогнозе за 2026.
Foto: Envato/BeyondThis

Britanska farmaceutska kompanija Astra Zeneka objavila je danas da je u drugom tromjesečju 2026. ostvarila zaradu veću od očekivanja analitičara i potvrdila finansijske prognoze za cijelu godinu, uprkos mješovitim rezultatima u razvoju novih lijekova.

Prihodi kompanije u prvih šest mjeseci ove godine porasli su 9,4 odsto, na 30,67 milijardi dolara, dok je dobit prije oporezivanja povećana za 2,8 odsto, na 6,71 milijardu dolara, prenosi portal Morningstar.

U drugom kvartalu 2026. prihodi Astra Zeneke uvećani su za 6,4 odsto, na 15,38 milijardi dolara, dok je osnovna zarada po akciji porasla za 21 odsto, nadmašivši očekivanja tržišta.

Kompanija je povećala i međudividendu na 1,06 dolara po akciji, a njene akcije su nakon objavljivanja rezultata porasle za oko 1,2 odsto na Londonskoj berzi.

Astra Zeneka je saopštila da su rast prodaje predvodili lijekovi iz oblasti onkologije i rijetkih bolesti, koji su nadoknadili slabije rezultate pojedinih proizvoda, uključujući lijek “Farksiga”, kojem je istekla ekskluzivnost na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Kompanija je istovremeno objavila mješovite vijesti iz razvoja novih terapija, prenosi Tan‌jug.

Eksperimentalni lijek “Sone-ve” ostvario je uspjeh u završnoj fazi kliničkog ispitivanja za liječenje uznapredovalog raka želuca, pokazavši značajno produženje ukupnog preživljavanja pacijenata.

Nasuprot tome, lijek “Ultomiris” nije ispunio glavni cilj ispitivanja kod rijetke komplikacije nakon transplantacije matičnih ćelija, iako su rezultati ukazali na moguću korist za pacijente.

Izvršni direktor Astra Zeneke Paskal Sorio izjavio je da je kompanija “na dobrom putu” da do 2030. dostigne 80 milijardi dolara godišnjih prihoda.

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