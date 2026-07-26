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"Podrška zapošljavanju jedno od ključnih područja saradnje sa Srpskom"

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 11:49

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Podrška zapošljavanju predstavlja jedno od ključnih područja saradnje Republike Srpske i Svjetske banke, rečeno je Srni u Kancelariji te finansijske institucije za BiH i Crnu Goru.

"Kroz Drugi projekat podrške zapošljavanju, Svjetska banka podržava povećanje formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru, posebno među mladima, ženama, dugotrajno nezaposlenim osobama i drugim ranjivim grupama", naveli su iz Banke.

Projekat se sprovodi u oba entiteta putem nadležnih institucija za zapošljavanje, a tokom posljednje dvije godine posao je pronašlo više od 18.000 ljudi, uključujući više od 9.000 žena, dok je 66,2 odsto korisnika ostalo zaposleno i godinu dana poslije.

Iz Kancelarije su istakli da Svjetska banka blisko sarađuje sa vlastima u Republici Srpskoj i cijeloj BiH na reformama i investicijama koje doprinose poboljšanju životnog standarda građana, efikasnijim javnim uslugama, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju otpornosti privrede.

"Naš angažman obuhvata više oblasti, uključujući zapošljavanje i socijalnu zaštitu, zdravstvo, poljoprivredu, energetsku tranziciju i lokalnu infrastrukturu", naveli su iz Kancelarije.

Kada je riječ o socijalnoj karti, odnosno integrisanom socijalnom registru, Svjetska banka pruža analitičku i tehničku podršku i sarađuje sa nadležnim institucijama kroz stručni dijalog, a cilj takvih sistema je da se socijalna davanja i usluge bolje usmjere prema domaćinstvima kojima su najpotrebniji, da se smanji preklapanje administrativnih evidencija i unaprijedi ukupna efikasnost sistema socijalne zaštite.

"Analize Svjetske banke pokazuju da integrisani socijalni registri mogu doprinijeti preciznijem ciljanju korisnika i većoj pravičnosti i efikasnosti sistema socijalne pomoći, posebno u situacijama kada postojeći sistemi ne dopiru dosljedno do najugroženijih kategorija stanovništva", pojasnili su iz Banke.

U Banci su ukazali da su u Republici Srpskoj razgovori bili usmjereni na koncept socijalne karte i mogućnosti unapređenja postojećih sistema, uključujući poboljšanje kvaliteta podataka i njihove međusobne povezanosti između institucija, a tokom tehničkih procjena identifikovani su izazovi poput fragmentarnih i zastarjelih evidencija, te ograničene razmjene podataka između institucija, o čemu se dalje razgovaralo sa nadležnim organima.

"Podrška zapošljavanju i dalje predstavlja jedno od ključnih područja saradnje.

Kada je riječ o poljoprivredi, iz Svjetske banke naglašavaju da se aktivnosti sprovode kroz Projekat otpornosti i konkurentnosti poljoprivrede /Agriculture Resilience and Competitiveness Prodžekt/, koji je trenutno u fazi implementacije, te da je usmjeren na podršku poljoprivrednim proizvođačima i agrobiznisima, povećanje produktivnosti i otpornosti sektora, te unapređenje ključnih sistema podrške.

Iz Banke očekuju da će oko 3.000 poljoprivrednika usvojiti unaprijeđene tehnologije, da će do 10.000 poljoprivrednika dobiti bolji pristup uslugama navodnjavanja i odvodnjavanja, te da će oko 2.000 proizvođača imati koristi od nabavke poljoprivredne opreme i usluga.

Projekat podržava i unapređenje registara poljoprivrednih gazdinstava, sistema poljoprivrednih podsticaja, klimatskih informacionih servisa i sistema bezbjednosti hrane, što je važno za jačanje konkurentnosti i pristup tržištima.

Kada je riječ o obnovljivim izvorima energije, Svjetska banka podržava tranziciju BiH ka čistijim izvorima energije, kroz investicije i tehničku pomoć, uključujući podršku za solarne fotonaponske sisteme, krovne solarne elektrane i druga distribuirana energetska rješenja, kao i mjere za unapređenje stabilnosti elektroenergetske mreže.

"U okviru ove saradnje ostvaren je napredak i u Republici Srpskoj na razvoju krovnih solarnih sistema, dok su pripremne aktivnosti u toku i nastavljaju se razgovori sa nadležnim institucijama", naveli su iz Svjetske banke.

Očekuje se da će ove aktivnosti dugoročno omogućiti domaćinstvima i privredi pouzdanije i povoljnije snabdijevanje električnom energijom, uz jačanje energetske bezbjednosti i podršku prelasku na čistije izvore energije.

Govoreći o javnim preduzećima, iz Svjetske banke su istakli da pružaju tehničku podršku institucijama u BiH s ciljem jačanja nadzora, transparentnosti i finansijske održivosti državnih i javnih preduzeća, a u Republici Srpskoj ova podrška obuhvatala je jačanje kapaciteta Vlade Srpske za prikupljanje i praćenje podataka o javnim preduzećima, uključujući razvoj boljih sistema i alata za upravljanje podacima.

Pružena je i podrška objavljivanju registara javnih preduzeća, jačanju struktura nadzora te izradi prvog izvještaja o fiskalnim rizicima povezanim sa javnim preduzećima u Republici Srpskoj.

"Sveukupno, podrška Svjetske banke kombinuje finansijska sredstva, tehničku pomoć i analitički rad. Dok su pojedine aktivnosti, poput onih u oblasti zapošljavanja i poljoprivrede, već u toku, druge, uključujući inicijative u oblasti obnovljivih izvora energije, nastavljaju se razvijati u bliskoj saradnji sa nadležnim institucijama i u skladu s njihovim prioritetima", napomenuli su iz Svjetske banke, prenosi Srna.

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