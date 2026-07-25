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Nema kuće bez ovih baterija: Njemački gigant ide u stečaj

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 08:09

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Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај
Foto: Pexel/mohamed abdelghaffar

Njemački proizvođač baterija Varta potvrdio je u petak da je podnio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, navodeći kao glavne razloge pad potražnje, nepovoljna kretanja na tržištu i gubitak jednog od najvažnijih kupaca.

Podnesena četiri zahtjeva za stečaj

Kako je saopšteno, kompanija je podnijela četiri zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka, koji obuhvata i njene podružnice. Portparol Okružnog suda u Štutgartu potvrdio je da su zahtjevi primljeni.

Agencija Rojters još je u četvrtak objavila da se Varta priprema za ovaj potez, nakon što su njeni akcionari, proizvođač sportskih automobila Porše (Porsche) i austrijski investitor Mihael Tojner (Michael Tojner), odbili da obezbijede dodatna finansijska sredstva za kompaniju.

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U obrazloženju uprave navodi se da su poslovanje dodatno opteretili slaba potražnja, nepovoljni devizni kursevi, ali i odluka američkog tehnološkog giganta Epla (Apple) da ubuduće punjive baterije „koin pauer“ (CoinPower) za svoje bežične slušalice erpods (AirPods) nabavlja od proizvođača iz Kine.

Prema pisanju Rojtersa, postoji mogućnost da će kompanija biti podijeljena. Među glavnim povjeriocima, uključujući Dojče banku (Deutsche Bank), postoji interesovanje za preuzimanje profitabilnog segmenta koji proizvodi baterije za domaćinstva, dok je Mihael Tojner pokazao interesovanje za odjeljenje koje proizvodi mikrobaterije.

Poslovali sa gubitkom

Prema podacima kompanije, Varta zapošljava oko 3.200 radnika, uglavnom u sjedištu u Elvangenu. Posljednji objavljeni finansijski izvještaj odnosi se na 2024. godinu, kada je kompanija ostvarila prihod od oko 793 miliona evra, ali je poslovala sa gubitkom od 64,5 miliona evra.

Osim baterija za kućnu upotrebu, Varta proizvodi i mikrobaterije za slušne aparate, kao i sisteme za skladištenje energije, prenijela je njemačka novinska agencija DPA.

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Tagovi :

Varta baterije

Stečaj

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