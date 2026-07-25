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Broj žrtava zemljotresa u Venecuela povećan na 5.546

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 09:20

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Рођаци и спасиоци претражују срушену зграду усљед земљотреса тражећи своје вољене у Ла Гваири, Венецуела, у уторак, 21. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Broj žrtava dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu u junu porastao je na 5.546, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Venecuele Horhe Rodrigez.

On je rekao da su 128.324 porodice dobile državnu pomoć i da je 23.811 ljudi smješteno u 107 privremenih kampova postavljenih na mjestima koja su pogođena zemljotresima.

Prema zvaničnim podacima, 6.462 osobe su spasene, a 16.740 je povrijeđeno.

Broj oštećenih objekata je 856, a uništenih 190.

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Nadležne službe podijelile su ukupno 10.977 tona hrane, prenosi Srna.

U pogođenim područjima angažovano je 30.989 spasilaca, među kojima je 2.278 pripadnika stranih službi. Njima pomaže i blizu 32.000 volontera.

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Zemljotres

Zemljotres Venecuela

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