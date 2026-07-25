Poznato vrijeme i mjesto sahrane Olivere Katarine

Glumica i pjevačica Olivera Petrović, poznatija pod umjetničkim imenom Olivera Katarina, preminula je u 87. godini, a sada su poznati i detalji njene sahrane.

Porodica je potvrdila vijest o smrti jedne od najznačajnijih umjetnica s prostora bivše Jugoslavije, a biće sahranjena u utorak, 28.7.2026. godine.

Posljednji ispraćaj biće održan na Novom groblju u Beogradu, sa početkom u 12.30 časova.

Olivera Katarina ostavila je neizbrisiv trag kao glumica i pjevačica, a tokom karijere duže od šest decenija stekla je status jedne od najautentičnijih i najharizmatičnijih umjetnica domaće kulturne scene.

Inače, Olivera se prije nekoliko godina povukla iz javnosti, a posljednje dane je provodila sama u iznajmljenom stanu u Beogradu.

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - rekla je Olivera za medije svojevremeno.

Imala dva imena i dva prezimena

Rođena je 5. marta 1940. godine u Beogradu, u porodici oca Budimira i majke Katarine Petrović. Detinjstvo je provela u Pop Lukinoj ulici.

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Nakon završetka Pete beogradske gimnazije, na očev nagovor upisala je Pravni fakultet, ali je ubrzo napustila studije. Otišla je u Pariz gdje je provela godinu dana, a po povratku u Beograd upisala je pozorišnu akademiju u klasi profesorke Ognjenke Milićević, studirajući s potonjim velikanima Petrom Kraljem, Milenom Dravić, Stanislavom Pešić i Brankom Zorić.

Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu Olivera je dobila 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi „Koštana“. Tamo je upoznala svog prvog supruga, tadašnjeg pozorišnog kritičara Vuka Vuča, s kojim je bila u braku dvije godine. Nakon prvog braka, njena velika ljubav bio je i čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović. Kasnije je provela sedam godina u vezi s moćnim Ratkom Draževićem, a nakon rastanka udala se za predsjednika Saveza sindikata Srbije Miladina Šakića, s kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspješnog slikara.

Oliverina majka se zvala Katarina, te se i sama glumica u javnosti, u njenu čast, predstavljala tako. Pored toga, Olivera je u javnosti koristila i dva prezimena. Oba se odnose na njene bivše muževe, te je Olivera u jednom periodu bila poznata kao Olivera Vučo, a u drugom kao Olivera Šakić.

(telegraf)