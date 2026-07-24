Slađa Alegro se oglasila nakon haosa na nastupu: ''Gdje ima pića ima i tuče''

Tokom nastupa Slađe ALegro i Ace Lukasa u Nikšiu izbila je masovna tuča. Crnogorski mediji javljaju da ima povrijeđenih.

Ovim povodom oglasila se i poznata srpska pjevačica, koja je otkrila da se incident odigrao tek poslije njihovog koncerta.

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"Čula sam za to tek jutros. To se vjerovatno dogodilo nakon našeg nastupa. Ja i Lukas smo nastupali zajedno u Nikšiću, bio je to jedan predivan kocnert. Meni su tehničari poslije rekli, kad su pakovali opremu, da je došlo od okršaja, ali to je bilo tek poslije nastupa", počela je rekla je Slađa.

Kasnije je sve okrenula na šalu.

"Znate kako, gdje ima i pića, ima i tuče. Mislim da je policija reagovala na vrijeme i spriječila dalje incidente. Ja sam u to vrijeme već bila u hotelu, u krevetu", rekla je ona za "Telegraf".

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Podsjetimo, dvije osobe su lakše povrijeđene, dok je jedan policajac zadobio povredu glave nakon što je pogođen staklenom flašom tokom masovne tuče koja je izbila u zatvorenom dijelu Trim centra u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert jednog estradnog izvođača, saopštila je Uprava policije Crne Gore.