Logo

Edita se oglasila nakon porođaja

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 09:33

Komentari:

0
Едита Арадиновић
Foto: Youtube/ RTV Pink Official

Pjevačica Edita Aradinović juče se porodila i na svijet donijela ćerkicu kojoj su ona i partner dali ime Zoia.

Nedugo nakon porođaja oglasila se iz porodilišta, zahvalivši svima na lepim željama i čestitkama, a sada je podijelila i prvu fotografiju sa ocem svoje ćerkice.

"Mama, tata i Zoia vam se zahvaljuju", kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj drži bebu u naručju, dok je pored nje i otac devojčice, koji joj je, po svemu sudeći, donio prelep buket ruža.

"Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama", poručila je pevačica u opisu videa na kojem ljulja svoju ćerkicu.

Пензионер

Ekonomija

Ne čekajte penziju: Provjerite staž, greške mogu skupo da koštaju

Podsjetimo, Edita se porodila juče, a prema ranijim navodima, porođaj je protekao u najboljem redu i obavljen je carskim rezom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Edita Aradinović

Pjevačica

porođaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Анђелина Џоли глумица Холивуд

Scena

Anđelina Džoli prekinula ćutanje o odluci svoje d‌jece

4 h

0
Јелена Карлеуша

Scena

Jelena Karleuša: U dugovima sam

5 h

0
Трагедија: Инфлуенсерка преминула након компликација током естетске операције

Scena

Tragedija: Influenserka preminula nakon komplikacija tokom estetske operacije

18 h

0
Александра Пријовић, нови албум

Scena

Aleksandra Prijović: Silno sam željela dijete, bilo mi je dosta svega

20 h

0

  • Najnovije

12

41

Oglasila se SIPA o akciji ”Borac”: U pretresima izuzeta poslovna dokumentacija

12

38

Horor u Hrvatskoj: Tijelo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji užasa

12

35

Djevojka (26) pala sa četvrtog sprata zgrade: Zadobila teške povrede

12

33

Akcija "Šibica": Uhapšen muškarac, pronađene tri laboratorije i droga

12

26

Rekordno nizak nivo Dunava ugrozio plovidbu, promet prepolovljen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima