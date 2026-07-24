Edita se oglasila nakon porođaja

Autor:ATV redakcija
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Pjevačica Edita Aradinović juče se porodila i na svijet donijela ćerkicu kojoj su ona i partner dali ime Zoia.
Nedugo nakon porođaja oglasila se iz porodilišta, zahvalivši svima na lepim željama i čestitkama, a sada je podijelila i prvu fotografiju sa ocem svoje ćerkice.
"Mama, tata i Zoia vam se zahvaljuju", kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj drži bebu u naručju, dok je pored nje i otac devojčice, koji joj je, po svemu sudeći, donio prelep buket ruža.
"Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama", poručila je pevačica u opisu videa na kojem ljulja svoju ćerkicu.
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Podsjetimo, Edita se porodila juče, a prema ranijim navodima, porođaj je protekao u najboljem redu i obavljen je carskim rezom.
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