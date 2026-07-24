Zašto iz klime curi voda i kako riješiti ovaj problem?

Tokom velikih vrućina klima-uređaj kod većine ljudi radi neprestano, pa se tako često ispod unutrašnje jedinice pojave kapljice vode. U nastavku teksta pročitajte šta je uzrok tome?

Dobra vijest je da uzrok ovog naizgled ozbiljnog kvara klima-uređaja često možete da otkrijete i otklonite za svega nekoliko minuta, pod uslovom da reagujete na vrijeme.

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Zašto curi unutrašnja jedinica klime?

Tokom rada u režimu hlađenja na isparivaču se prirodno stvara kondenzacija. U normalnim uslovima voda se skuplja u posudi za kondenzat, a zatim kroz odvodno crijevo otiče napolje ili u kanalizaciju.

Međutim, kada se odvod djelimično zapuši, voda više ne može dovoljno brzo da otiče. Tada se posuda za kondenzat prepuni, pa voda umjesto kroz odvod počinje da curi iz unutrašnje jedinice i sliva se niz zid.

Visoke ljetne temperature dodatno pogoršavaju problem, jer klima-uređaj tada iz vazduha izvlači znatno više vlage nego inače. Zbog toga čak i manje začepljenje može da izazove curenje već poslije nekoliko sati neprekidnog rada.

Šta najčešće zapušava odvod klime?

Začepljenje odvodnog crijeva najčešće ne nastaje zbog kamenca, već zbog prljavštine koja se vremenom nakuplja u sistemu.

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Najčešći uzroci su:

prašina koja prolazi kroz filtere

sitne nečistoće koje se zadržavaju na isparivaču

prljavština koja dospijeva spolja

ostaci insekata

sluzave naslage koje se stvaraju u vlažnom okruženju

Vremenom se ove nečistoće talože u odvodnom crijevu i usporavaju ili potpuno blokiraju oticanje kondenzata, što može dovesti do curenja vode iz unutrašnje jedinice klima-uređaja.

Kada se ove nečistoće pomiješaju sa kondenzovanom vodom, prolaz kroz odvodnu cijev postepeno se sužava, sve dok se u potpunosti ne zapuši.

Stručnjaci upozoravaju da vlažna unutrašnjost klima-uređaja predstavlja pogodno okruženje za razvoj plijesni i bakterija ukoliko se uređaj ne održava redovno. Zato je redovno čišćenje važno ne samo za njegov pravilan i efikasan rad, već i za očuvanje kvaliteta vazduha u domu.

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Kako da proverite da li je odjvod zapušen

Prije bilo kakve provjere obavezno isključite klima-uređaj iz struje, a ne samo pomoću daljinskog upravljača.

Zatim pregledajte kraj odvodnog crijeva. Ako je klima dugo radila, a iz crijeva ne izlazi voda, vrlo je vjerovatno da je odvod zapušen.

U pojedinim slučajevima dovoljno je da:

uklonite vidljivu prljavštinu sa kraja odvodnog crijeva

nježno pritisnete kraj crijeva kako biste oslobodili prolaz

operete filtere unutrašnje jedinice

provjerite da li voda ponovo normalno otiče

Ako nakon čišćenja voda i dalje ostaje u uređaju ili nastavlja da curi niz zid, nemojte koristiti klimu dok kvar ne bude otklonjen. Na taj način možete spriječiti dodatna oštećenja uređaja i zidova

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Kada je vrijeme da pozovete servis

Nemojte pokušavati da rastavljate unutrašnju jedinicu niti da odvod čistite žicom ili pod jakim pritiskom. Na taj način možete oštetiti odvodnu cijev, posudu za kondenzat ili električne komponente klima-uređaja.

Obavezno pozovite ovlašćeni servis ako:

klima curi pri svakom uključivanju

na isparivaču se pojavljuje led

uređaj hladi slabije nego ranije

odvod prolazi kroz zid ili je povezan sa kanalizacijom

klima ima ugrađenu pumpu za odvod kondenzata

U tim slučajevima uzrok može biti nepravilna montaža, zaleđivanje sistema, neispravnost pumpe ili drugi kvar koji zahteva stručnu dijagnostiku i popravku.

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Redovno održavanje sprečava curenje

Najbolji način da spriječite curenje vode iz klima-uređaja jeste redovno održavanje. Filtere čistite u skladu sa preporukama proizvođača, a najmanje jednom godišnje obavite kompletan servis i dezinfekciju uređaja.

Kada su odvod i ostale komponente čisti, kondenzovana voda nesmetano otiče, pa klima-uređaj može bez problema da radi čak i tokom najvećih ljetih vrućina, bez curenja i rizika od oštećenja zidova, podova ili namještaja.