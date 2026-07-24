Zašto iz klime curi voda i kako riješiti ovaj problem?

Autor:ATV redakcija
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Tokom velikih vrućina klima-uređaj kod većine ljudi radi neprestano, pa se tako često ispod unutrašnje jedinice pojave kapljice vode. U nastavku teksta pročitajte šta je uzrok tome?
Dobra vijest je da uzrok ovog naizgled ozbiljnog kvara klima-uređaja često možete da otkrijete i otklonite za svega nekoliko minuta, pod uslovom da reagujete na vrijeme.
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Tokom rada u režimu hlađenja na isparivaču se prirodno stvara kondenzacija. U normalnim uslovima voda se skuplja u posudi za kondenzat, a zatim kroz odvodno crijevo otiče napolje ili u kanalizaciju.
Međutim, kada se odvod djelimično zapuši, voda više ne može dovoljno brzo da otiče. Tada se posuda za kondenzat prepuni, pa voda umjesto kroz odvod počinje da curi iz unutrašnje jedinice i sliva se niz zid.
Visoke ljetne temperature dodatno pogoršavaju problem, jer klima-uređaj tada iz vazduha izvlači znatno više vlage nego inače. Zbog toga čak i manje začepljenje može da izazove curenje već poslije nekoliko sati neprekidnog rada.
Začepljenje odvodnog crijeva najčešće ne nastaje zbog kamenca, već zbog prljavštine koja se vremenom nakuplja u sistemu.
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Najčešći uzroci su:
Vremenom se ove nečistoće talože u odvodnom crijevu i usporavaju ili potpuno blokiraju oticanje kondenzata, što može dovesti do curenja vode iz unutrašnje jedinice klima-uređaja.
Kada se ove nečistoće pomiješaju sa kondenzovanom vodom, prolaz kroz odvodnu cijev postepeno se sužava, sve dok se u potpunosti ne zapuši.
Stručnjaci upozoravaju da vlažna unutrašnjost klima-uređaja predstavlja pogodno okruženje za razvoj plijesni i bakterija ukoliko se uređaj ne održava redovno. Zato je redovno čišćenje važno ne samo za njegov pravilan i efikasan rad, već i za očuvanje kvaliteta vazduha u domu.
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Prije bilo kakve provjere obavezno isključite klima-uređaj iz struje, a ne samo pomoću daljinskog upravljača.
Zatim pregledajte kraj odvodnog crijeva. Ako je klima dugo radila, a iz crijeva ne izlazi voda, vrlo je vjerovatno da je odvod zapušen.
U pojedinim slučajevima dovoljno je da:
Ako nakon čišćenja voda i dalje ostaje u uređaju ili nastavlja da curi niz zid, nemojte koristiti klimu dok kvar ne bude otklonjen. Na taj način možete spriječiti dodatna oštećenja uređaja i zidova
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Nemojte pokušavati da rastavljate unutrašnju jedinicu niti da odvod čistite žicom ili pod jakim pritiskom. Na taj način možete oštetiti odvodnu cijev, posudu za kondenzat ili električne komponente klima-uređaja.
Obavezno pozovite ovlašćeni servis ako:
U tim slučajevima uzrok može biti nepravilna montaža, zaleđivanje sistema, neispravnost pumpe ili drugi kvar koji zahteva stručnu dijagnostiku i popravku.
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Najbolji način da spriječite curenje vode iz klima-uređaja jeste redovno održavanje. Filtere čistite u skladu sa preporukama proizvođača, a najmanje jednom godišnje obavite kompletan servis i dezinfekciju uređaja.
Kada su odvod i ostale komponente čisti, kondenzovana voda nesmetano otiče, pa klima-uređaj može bez problema da radi čak i tokom najvećih ljetih vrućina, bez curenja i rizika od oštećenja zidova, podova ili namještaja.
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