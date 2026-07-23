Посљедња жеља Оливере Катарине слама срца: Ово је тражила од сина

Аутор:АТВ редакција
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Легендара пјевачица Оливера Катарина преминула је у 87. години живота.
Њен одлазак дубоко је растужио публику широм некадашње Југославије. Иза себе је оставила богату умјетничку заоставштину, незаборавне пјесме и улоге по којима ће остати упамћена.
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У једном од својих посљедњих интервјуа велика дива говорила је о сопственом одласку и открила скромне детаље о томе како замишља свој вјечни испраћај.
Иако је деценијама важила за једну од највећих звијезда југословенске културне сцене, Оливера Катарина није жељела помпезан и раскошан испраћај.
Њена жеља била је једноставна – вјеровала је да ће њен син Мане пронаћи тихо мјесто на којем ће моћи да је посјећује у миру.
– Мој ће син већ наћи неко мирно мјесто гдје ће ме посјећивати – рекла је умјетница.
Иначе, њен син и насљедник Мане такође је кренуо мајчиним стопама, градећи своју каријеру од Шпаније до Америке.
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Када су је упитали да ли жели да јој неко одржи говор над гробом, Оливера Катарина одговорила је кратко и јасно:
– Без говора, молим.
Ипак, на питање којој би се реченици, упркос томе, надала у том опроштајном говору, дала је дубок и загонетан одговор за НИН:
– Оној неизговореној – закључила је велика умјетница.
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Вријеме и мјесто сахране Оливере Катарине још нису познати јавности, пише Блиц.
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