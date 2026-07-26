Nezapamćena tragedija: Ovo su planinari koji su nestali na planini Elbrus

U ekspediciji na najviši vrh Evrope učestvovalo je sedam planinara iz Zenice. Prema dosad potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok se čekaju zvanične informacije institucija o nestalima Almi Okanović i Denisu Okanoviću, Nerminu Talamu, Almiru Krivdiću te dr. Melihi Čaušević.

Svi članovi ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe sa osvojenim vrhovima iznad 5.000 metara nadmorske visine. Dio njih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva "Vedro".

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Na put prema Elbrusu krenuli su s ciljem osvajanja najvišeg vrha Evrope, nakon višemjesečnih priprema i aklimatizacije.

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Zadnju fotografiju su objavili 20. jula uz opis da da je hiljadu kilometara iza njih, a jedan vrh ispred i samo jedan san, piše Kliks.

Nažalost, naglo pogoršanje vremenskih prilika na visini većoj od 5.100 metara pretvorilo je ekspediciju u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila planinarsku zajednicu u BiH.