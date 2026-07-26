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Nezapamćena tragedija: Ovo su planinari koji su nestali na planini Elbrus

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 12:50

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Незапамћена трагедија: Ово су планинари који су нестали на планини Елбрус
Foto: Društvene mreže

U ekspediciji na najviši vrh Evrope učestvovalo je sedam planinara iz Zenice. Prema dosad potvrđenim informacijama, tragediju su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok se čekaju zvanične informacije institucija o nestalima Almi Okanović i Denisu Okanoviću, Nerminu Talamu, Almiru Krivdiću te dr. Melihi Čaušević.

Svi članovi ekspedicije bili su iskusni planinari s brojnim usponima iza sebe sa osvojenim vrhovima iznad 5.000 metara nadmorske visine. Dio njih bili su članovi Gorske službe spašavanja Zenica i Planinarskog društva "Vedro".

Планина Елбрус

Društvo

Potvrđeno za ATV: Svi planinari iz Hercegovine, koji su na Elbrusu, su dobro

Na put prema Elbrusu krenuli su s ciljem osvajanja najvišeg vrha Evrope, nakon višemjesečnih priprema i aklimatizacije.

Планина Елбрус

Hronika

Poznat identitet planinara koji su stradali na Elbrusu, svi iz Zenice

Zadnju fotografiju su objavili 20. jula uz opis da da je hiljadu kilometara iza njih, a jedan vrh ispred i samo jedan san, piše Kliks.

Nažalost, naglo pogoršanje vremenskih prilika na visini većoj od 5.100 metara pretvorilo je ekspediciju u jednu od najvećih tragedija koja je pogodila planinarsku zajednicu u BiH.

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Tagovi :

Elbrus planina

Alpinisti iz BiH

Meliha Čaušević

Rusija

Planinari iz BiH na Elbrusu

Komentari (3)

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