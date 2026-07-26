Treslo se tlo na jugu Irana

Zemljotres magnitude 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je jug Irana, javila je agencija IRNA.

Zemljotres se dogodio jutros u mjestu Bardsir, u provinciji Kerman na jugu Irana.

Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, dok preliminarnih informacija o žrtvama ili šteti nije bilo.

Zemljotresi su česti na jugu Irana, koji je seizmološki aktivno područje, podsjeća portal "Baha".