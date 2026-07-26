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Treslo se tlo na jugu Irana

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 11:51

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je jug Irana, javila je agencija IRNA.

Zemljotres se dogodio jutros u mjestu Bardsir, u provinciji Kerman na jugu Irana.

Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, dok preliminarnih informacija o žrtvama ili šteti nije bilo.

Zemljotresi su česti na jugu Irana, koji je seizmološki aktivno područje, podsjeća portal "Baha".

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Tagovi :

Iran

Zemljotres

Rihterova skala

seizmološki centar

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