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Iran izvadio "keca iz rukava": Koriste novo smrtonosno oružje?

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ATV redakcija
26.07.2026 11:17

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Иран извадио "кеца из рукава": Користе ново смртоносно оружје?
Foto: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Iranske snage nanijele su ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku i veliki broj ih je operativno onesposobljen, izjavio je iranski brigadni general Mohamad Akraminija i dodao da Iran sada koristi bespilotne sisteme naprednije od modela "araš-2".

On je rekao da Sjedinjene Američke Države zadržavaju sposobnost da obnove svoje snage zahvaljujući prisustvu u Zapadnoj Aziji, južnoj Evropi i na Mediteranu, ali je naglasio da je Iran spreman da nastavi operacije ukoliko se rat produži, prenosi agencija Mehr.

"Nastavićemo sa operacijama sve dok Amerikanci ne shvate da ne mogu primjenom agresije da nametnu svoju volju iranskom narodu", rekao je general Akraminija.

Potvrdio je da Iran sada koristi bespilotne sisteme naprednije od modela "araš-2", koji se odlikuju većom razornom moći, preciznošću i dometom, mada je odbio da iznese tehničke specifikacije.

Dodao je da su tokom primirja mnogi dijelovi opreme koji su bili meta američkih napada vraćeni u operativnu upotrebu, a nova oprema je učinila iranski vazdušni prostor "manje bezbjednim za neprijatelja" nego ranije, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Iran

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Amerika

Američke baze Bliski istok

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