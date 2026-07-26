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Rusi nastavili udare: Na meti vojno-industrijski kompleks u Kijevu

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 10:13

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Руси наставили ударе: На мети војно-индустријски комплекс у Кијеву

Vojska Rusije noćas je izvela udar visoko preciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na preduzeća ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu koja se bave proizvodnjom, montažom i skladištenjem bespilotnih letjelica različite namjene i njihovih komponenti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Pored toga, pogođena je lokacija za sklapanje i skladištenje bespilotnih letjelica u jugozapadnom dijelu Kijeva.

Na tom mjestu se uz angažovanje stručnjaka ukrajinsko-američke kompanije "Terminal", mjesečno proizvodilo do 1.000 bespilotnih letjelica različitih tipova, od udarnih do izviđačkih.

Na meti ruskih raketa i dronova našli su se infrastrukturni objekti u luci Černomorsk u Odeskoj oblasti, koji se koriste za isporuku i skladištenje vojnog tereta, goriva i maziva.

Rusija već nekoliko sedmica izvodi udare na crnomorske luke Ukrajine, kako bi uništila zalihe goriva i ratnih materijala dopremljenih morskim putem. Kampanja je pokrenuta nakon serije ukrajinskih napada dronovima na Krim, ruske brodove u Crnom i Azovskom moru, kao i rafinerije i stovarišta nafte.

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Rusija

Ruska vojna operacija 2026

Ukrajina

Kijev

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