RHMZ izdao upozorenje: Očekuju se lokalne nepogode - jak vjetar, grmljavina, grad!

Autor:ATV redakcija
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Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na lokalne nepogode u Hercegovini i istoku Srpske koje se mogu očekivati popodne.
Kako navode, kasnije popodne, uveče i tokom naredne noći 26. na 27.07. u Hercegovini i na istoku očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.
"Ponegdje su moguće i lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, grmljavinom, jakim vjetrom i pojavom grada", navode iz RHMZ.
Upozorenja možete pratiti na linku za upozorenja kao i pomoću METEOALARM-a
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