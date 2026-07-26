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RHMZ izdao upozorenje: Očekuju se lokalne nepogode - jak vjetar, grmljavina, grad!

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ATV redakcija
26.07.2026 11:02

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je upozorenje na lokalne nepogode u Hercegovini i istoku Srpske koje se mogu očekivati popodne.

Kako navode, kasnije popodne, uveče i tokom naredne noći 26. na 27.07. u Hercegovini i na istoku očekuje se nestabilno vrijeme uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

"Ponegdje su moguće i lokalne nepogode praćene jačim pljuskovima, grmljavinom, jakim vjetrom i pojavom grada", navode iz RHMZ.

Upozorenja možete pratiti na linku za upozorenja kao i pomoću METEOALARM-a

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Vremenska prognoza

lokalne nepogode

jak vjetar

Hercegovina

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