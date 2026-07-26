Savska regata okupila preko 150 plovila

Autor:ATV redakcija
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Savska regata, sa više od 150 plovila, krenula je iz bijeljinskog naselja Crnjelovo sa skelskog prelaza Subotište ka cilju Rača.
Plovidba do Rače duga je 24 kilometra, a ovogodišnja 10. regata na Savi, rekordna je po broju učesnika, budući da je do sada na ovoj manifestaciji bilo do 100 plovila.
Ovo je ukupno 17. regata na Drini i Savi koju organizuje Turistička organizacija Bijeljina.
Za učesnike su obezbijeđene nagrade i bogata tombola, prenosi Srna.
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