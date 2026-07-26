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Savska regata okupila preko 150 plovila

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 10:51

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Савска регата 26.7.2026.
Foto: Srna

Savska regata, sa više od 150 plovila, krenula je iz bijeljinskog naselja Crnjelovo sa skelskog prelaza Subotište ka cilju Rača.

Plovidba do Rače duga je 24 kilometra, a ovogodišnja 10. regata na Savi, rekordna je po broju učesnika, budući da je do sada na ovoj manifestaciji bilo do 100 plovila.

Ovo je ukupno 17. regata na Drini i Savi koju organizuje Turistička organizacija Bijeljina.

Za učesnike su obezbijeđene nagrade i bogata tombola, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savska regata

rafting

Rijeka Sava

priroda

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