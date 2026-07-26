Savska regata okupila preko 150 plovila

Savska regata, sa više od 150 plovila, krenula je iz bijeljinskog naselja Crnjelovo sa skelskog prelaza Subotište ka cilju Rača.

Plovidba do Rače duga je 24 kilometra, a ovogodišnja 10. regata na Savi, rekordna je po broju učesnika, budući da je do sada na ovoj manifestaciji bilo do 100 plovila.

Ovo je ukupno 17. regata na Drini i Savi koju organizuje Turistička organizacija Bijeljina.

Za učesnike su obezbijeđene nagrade i bogata tombola, prenosi Srna.