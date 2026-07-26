Dobre vijesti za studente u Srpskoj: Povećane stipendije za 50 odsto!

Od akademske 2026/27. godine redovne studentske stipendije Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje biće povećane za 50 odsto – sa 200 KM na 300 KM mjesečno, rečeno je iz Vlade Republike Srpske.

"Vlada Republike Srpske nastavlja da ulaže u mlade i njihovo obrazovanje. Na taj način godišnji iznos stipendije povećava se sa 2.000 KM na 3.000 KM, dok se ukupan budžet za stipendije uvećava sa 2.130.000 KM na 3.195.000 KM", saopšteno je iz Vlade.

Kako navode iz Vlade, i pored značajnog povećanja iznosa stipendije, broj korisnika ostaje nepromijenjen – 1.065 studenata nastaviće da ostvaruje pravo na stipendiju.

"Pored toga, Vlada Republike Srpske i Ministarstvo nastavljaju da pružaju snažnu podršku studentskom standardu kroz besplatno školovanje za sve redovne studente prvog i drugog ciklusa studija na javnim univerzitetima u Republici Srpskoj, besplatan smještaj u studentskim domovima za više od 3.000 studenata, kao i subvencionisanu ishranu u studentskim menzama", navode iz Vlade Republike Srpske.