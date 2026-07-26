Obilježeno 85 godina od stradanja Srba kod Prijakovaca

Autor:ATV redakcija
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U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju.
Položeni su vijenaci i cvijeće kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama.
U mjestu Durale u noći sa 1. na 2. avgust 1941. godine ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića.
Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu.
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