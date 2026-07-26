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Obilježeno 85 godina od stradanja Srba kod Prijakovaca

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 11:40

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Обиљежено 85 година од страдања Срба код Пријаковаца
Foto: ATV

U banjalučkom naselju Prijakovci, mjestu Durale obilježeno je 85 godina od stradanja Srba iz ovog naselja, Dragočaja i Ramića u ustaškom pokolju.

Položeni su vijenaci i cvijeće kod spomenika na mjestu stradanja u Duralama.

U mjestu Durale u noći sa 1. na 2. avgust 1941. godine ustaše su svirepo ubile 36 srpskih civila iz Prijakovaca, Dragočaja i Ramića.

Ovaj zločin bio je jedan od prvih masovnih ustaških pokolja na području Krajine u Drugom svjetskom ratu.

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Tagovi :

Prijakovci

stradanje Srba

Banjaluka

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