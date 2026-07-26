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Teheran prekinuo operacije kao odgovor na američku obustavu napada

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 12:23

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Техеран прекинуо операције као одговор на америчку обуставу напада
Foto: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Teheran je prekinuo svoje operacije odmazde jer je Vašington obustavio udare tokom prethodne dvije noći, rekao je portparol iranske vojske Amir Akraminija.

"Pošto je naša strategija bila u potpunosti odmaza, obustavili smo i naše operacije", naveo je on.

Akraminija je istakao da strategija SAD djeluje zbunjujuće, navodeći kontradiktorne signale američkog predsjednika Donalda Trampa i Centralne komande SAD.

Upozorio je da bi svaki nastavak američkih udara proširio rat, napominjući da su borbe već stigle do moreuza Bab el Mandeb.

On je zatražio jasnije stavove od američkih zvaničnika kako bi se izbjegla dalja regionalna eskalacija, prenosi Srna

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