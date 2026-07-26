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Zabrinjavajuće brojke: Broj zaraženih ebolom premašio 3.000

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 10:25

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Ебола Африка Конго
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj slučajeva ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo premašio je 3.000, saopštile su vlasti te zemlje.

Isti izvor navodi da je virus potvrđen kod 3.075 ljudi, od kojih su 1.354 umrla, 556 se oporavilo, a 755 pacijenata je u izolaciji ili u bolnici.

Epidemija je trenutno registrovana u pet provincija.

Vlasti zemlje saopštile su da su u toku istraživanja za razvoj vakcine protiv soja bundibugjo, koji je izazvao epidemiju ove smrtonosne bolesti, objavio je portal "Baha".

Svjetska zdravstvena organizacija je 17. maja, povodom epidemije ebole u Kongu, proglasila vanredno zdravstveno stanje koje predstavlja prijetnju za druge zemlje, prenosi Srna.

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Ebola virus

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