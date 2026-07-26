Zabrinjavajuće brojke: Broj zaraženih ebolom premašio 3.000

Autor:ATV redakcija
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Broj slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo premašio je 3.000, saopštile su vlasti te zemlje.
Isti izvor navodi da je virus potvrđen kod 3.075 ljudi, od kojih su 1.354 umrla, 556 se oporavilo, a 755 pacijenata je u izolaciji ili u bolnici.
Epidemija je trenutno registrovana u pet provincija.
Vlasti zemlje saopštile su da su u toku istraživanja za razvoj vakcine protiv soja bundibugjo, koji je izazvao epidemiju ove smrtonosne bolesti, objavio je portal "Baha".
Svjetska zdravstvena organizacija je 17. maja, povodom epidemije ebole u Kongu, proglasila vanredno zdravstveno stanje koje predstavlja prijetnju za druge zemlje, prenosi Srna.
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