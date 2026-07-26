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Ministarstvo objavilo: U sektor voda uloženo 250 miliona KM

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 11:13

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Foto: ATV

U sektor voda u Republici Srpskoj u prethodnih 15 godina uloženo je više od 250 miliona KM, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.

Riječ je o ulaganjima koja doprinose unapređenju sistema odbrane od poplava i cjelokupne vodoprivredne infrastrukture, objavljeno je na Fejsbuk stranici resornog ministarstva.

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JU Vode Srpske

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo poljoprivrede

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