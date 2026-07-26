"Nikakva primamljiva priča o EU ne može biti nametnuta Srpskoj"

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da nikakva primamljiva priča o EU, koja hoće centralizaciju BiH, ne može da se nametne Republici Srpskoj.

"Naša velika pobjeda je što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku", naveo je Dodik na "Iksu".

Nikakva primamljiva priča o Evropskoj uniji, koja hoće centralizaciju BiH, ne može da se nametne Republici Srpskoj. Naša velika pobjeda je što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku.



Tokom sedmice prisustvovao sam sjednici… pic.twitter.com/4FYgvBBbHv — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 26, 2026

Dodik je podsjetio da je tokom sedmice prisustvovao sjednici Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja".

Dan sjećanja biće obilježen zajedno sa Srbijom 4. avgusta u Mrkonjić Gradu.