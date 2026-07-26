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"Nikakva primamljiva priča o EU ne može biti nametnuta Srpskoj"

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 08:16

Komentari:

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Предсједник СНСД-а, Милорад Додик
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da nikakva primamljiva priča o EU, koja hoće centralizaciju BiH, ne može da se nametne Republici Srpskoj.

"Naša velika pobjeda je što niko nije smio da nametne zakon o imovini koja je danas uknjižena na Republiku Srpsku", naveo je Dodik na "Iksu".

Dodik je podsjetio da je tokom sedmice prisustvovao sjednici Organizacionog odbora za obilježavanje Dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji "Oluja".

Dan sjećanja biće obilježen zajedno sa Srbijom 4. avgusta u Mrkonjić Gradu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Evropska unija

Bosna i Hercegovina

Komentari (2)

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