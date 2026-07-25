Minić: Čelinac je partner Vladi i svakodnevno se razvija

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je u Čelincu od 2022. godine realizovano 19 miliona KM kroz razne projekte, ocijenivši da je ova opština partner Vladi i da se razvija u svakom smislu te riječi.

"Ponosni smo na Čelinac. To je jedna od naših opština koja ima spremne projekte", rekao je Minić novinarima u Čelincu, gdje prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom Dana i krsne slave ove lokalne zajednice.

On je ocijenio da realizacija 19 miliona KM u projekte u Čelincu pokazuje ne samo prelazak iz nerazvijene u srednje razvijene opštine, već i opšti ambijent.

Dan opštine Čelinac

"Već sljedeće sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. Načelnik opštine me obavijestio da ima još jedan projekat koji nije u sklopu ovih sredstava, a odnosi se na uređenje trga", rekao je Minić.

On je naglasio da Republika Srpska svakim danom ima nešto da pokaže.

"Svaka naša lokalna zajednica svakim danom je sve ljepša i bolja", rekao je Minić, koji je u ime Vlade i svoje ime čestitao građanima opštine Čelinac Dan i krsnu slavu - Sabor Svetog arhangela Gavrila.

U Čelincu je održana i svečana sjednica Skupštine opštine povodom Dana i krsne slave opština - Sabora Svetog arhangela Gavrila, kojoj su prisustvovali premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Na sjednici su uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici političkog i društvenog života Republike Srpske i BiH, te susjednih opština.

Centralni događaji povodom Dana i krsne slave biće upriličeni sutra, kada će biti služena liturgija i parastos poginulim borcima, položeni vijenci, obavljen slavski obred, te održana litija.