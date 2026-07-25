Logo

Minić: Čelinac je partner Vladi i svakodnevno se razvija

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 19:15

Komentari:

0
Саво Минић у Челинцу 2026.
Foto: Srna

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je u Čelincu od 2022. godine realizovano 19 miliona KM kroz razne projekte, ocijenivši da je ova opština partner Vladi i da se razvija u svakom smislu te riječi.

"Ponosni smo na Čelinac. To je jedna od naših opština koja ima spremne projekte", rekao je Minić novinarima u Čelincu, gdje prisustvuje svečanoj sjednici Skupštine opštine povodom Dana i krsne slave ove lokalne zajednice.

On je ocijenio da realizacija 19 miliona KM u projekte u Čelincu pokazuje ne samo prelazak iz nerazvijene u srednje razvijene opštine, već i opšti ambijent.

Dan opštine Čelinac

"Već sljedeće sedmice slijedi raspisivanje tendera za izgradnju još jednog mosta. Načelnik opštine me obavijestio da ima još jedan projekat koji nije u sklopu ovih sredstava, a odnosi se na uređenje trga", rekao je Minić.

On je naglasio da Republika Srpska svakim danom ima nešto da pokaže.

"Svaka naša lokalna zajednica svakim danom je sve ljepša i bolja", rekao je Minić, koji je u ime Vlade i svoje ime čestitao građanima opštine Čelinac Dan i krsnu slavu - Sabor Svetog arhangela Gavrila.

U Čelincu je održana i svečana sjednica Skupštine opštine povodom Dana i krsne slave opština - Sabora Svetog arhangela Gavrila, kojoj su prisustvovali premijer Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Na sjednici su uručena opštinska priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici političkog i društvenog života Republike Srpske i BiH, te susjednih opština.

Centralni događaji povodom Dana i krsne slave biće upriličeni sutra, kada će biti služena liturgija i parastos poginulim borcima, položeni vijenci, obavljen slavski obred, te održana litija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Čelinac

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милорад Додик у Којићима

Republika Srpska

Dodik: Srpska živi kroz prijateljstva, zajedništvo i poštovanje prema svojim ljudima

5 h

1
Ратко Младић

Republika Srpska

Darko Mladić: Moj otac je malo stabilniji

5 h

0
Игњатовићева посјетила дјецу која љетују у Бечићима

Republika Srpska

Ignjatovićeva posjetila djecu koja ljetuju u Bečićima

6 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Vlada Srpske obezbijedila 560.000 KM za realizaciju prve faze Socijalne karte

10 h

7

  • Najnovije

21

55

Regata "Lađom niz Unu" okupila oko 800 ljudi iz Srpske

21

51

U nedjelju je najkraći dan u godini, evo i zašto

21

38

"Više od 19 miliona KM uloženo u javne projekte u Čelincu"

21

37

Čime to Francuzi gase požar? Ovo su uradili prvi put

21

33

Emotivan oproštaj stručnog štaba od Dešana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima