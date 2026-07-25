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Žena iz Prijedora helikopterom prevezena do Beograda: Biće prebačena u Minsk

Autor:

ATV redakcija
25.07.2026 20:12

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МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Foto: MUP Republike Srpske

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske večeras su uspješno izvršili vazdušni medicinski transport pacijentkinje iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banjaluci do Beograda.

"Pacijentkinja iz Prijedora hitno je prevezena do Beograda kako bi stigla na let za Minsk, gdje je očekuje transplantacija bubrega", saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske, a prenosi Srna.

Ističe se da je Uprava za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske još jednom pokazala spremnost da, u najkraćem roku i u koordinaciji sa nadležnim zdravstvenim ustanovama, pruži podršku u situacijama kada su brzina i efikasnost od presudnog značaja za spasavanje života građana.

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Tagovi :

Helikopter

MUP Republike Srpske

Prijedor

Minsk

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