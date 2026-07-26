Preuzimanjem plaćanja doprinosa ministarstvo štiti boračke kategorije

Resorno ministarstvo plaćaće doprinose za zdravstveno osiguranje za pripadnike boračkih kategorija koji su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu, a koji su, prema izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, oslobođeni plaćanja doprinosa u iznosu od 10,2 odsto, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Iz Fonda podsjećaju da je izmjenama i dopunama Zakona, koje stupaju na snagu 29. jula, predviđeno da demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi porodice poginulih boraca, civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture Odrambeno-otadžbinskog rata budu oslobođeni plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 10,2 odsto ako su većinski radni staž ostvarili u inostranstvu.

"Doprinose za ovu kategoriju plaćaće nadležno ministarstvo. Dakle, nije riječ o oslobađanju od participacije, već o oslobađanju plaćanja doprinosa", navode iz Fonda na "Instagramu".

Ukazuju da i sa ovom odlukom Vlada Republike Srpske i sve njene institucije nastoje da zaštite posebne kategorije društva koje su dale svoj doprinos u stvaranju Republike Srpske.

"Doprinosi za zdravstveno osiguranje su zakonska obaveza i jedini izvor finansiranja zdravstvenog sistema. Nadležno ministarstvo preuzimanjem plaćanja doprinosa za ovu kategoriju stanovnika šalje konkretnu poruku podrške ovim kategorijama, ali i zdravstvenom sistemu Srpske", navode iz Fonda.

Kada je riječ o participaciji, iz Fonda podsjećaju zakon je jasno još ranije definisao ko je oslobođen plaćanja ove obaveze, poput ratnih vojnih invalida, porodica poginulih, penzionera sa najmanjom penzijom, trudnica, djece do 18 godina, porodilja i drugih.