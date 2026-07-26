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Poznat identitet planinara koji su stradali na Elbrusu, svi iz Zenice

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 11:57

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Познат идентитет планинара који су страдали на Елбрусу, сви из Зенице
Foto: pexels / Almaz Zaripov

Pet planinara iz Zenice stradalo je na planini Elbrus, a sada su poznata i njihova imena.

Kako saznaje portal "Avaza", na planinarenju na Elbrusu u Rusiji su stradali doktorica Meliha Čaušević, Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

U grupi planinara su bili i Haris Adilović i Kemal Vidimlić i oni su preživjeli.

Inače, Meliha Čaušević je bila maksilofacijalni hirurg i veliki ljubitelj planinarenja.

Drama na najvišem vrhu Evrope počela je juče, kada je sedmočlana grupa krenula u uspon. Iako su vremenski uslovi u početku bili povoljni, situacija se ubrzo promijenila. Vjetar je dostizao brzinu od 45 kilometara na sat, a do jutra je pojačao na oko 70 kilometara na sat, što je dodatno otežalo boravak na planini.

Jedan od preživjelih uspio je sam sići s planine i pozvati pomoć, dok su drugog pronašli spasioci.

Obojica su prevezena u bolnicu, gdje im je ukazana ljekarska pomoć.

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Tagovi :

Elbrus planina

planinar

Alpinisti iz BiH

Meliha Čaušević

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