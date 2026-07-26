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Potvrđeno za ATV: Svi planinari iz Hercegovine, koji su na Elbrusu, su dobro

Autor:

Teodora Bjelogrlić
26.07.2026 12:24

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Потврђено за АТВ: Сви планинари из Херцеговине, који су на Елбрусу, су добро
Foto: pexels / Dmitriy Ryndin

Svi planinari iz Hercegovine, koji se nalaze u Rusiji, na planini Elbrus, su dobro, potvrđeno je za ATV.

“Naša ekipa je dobro. Tu noć smo mi pošli na završni uspon u 22 časa jer su od 6 časaova ujutru najavilo veliko nevrijeme. Ali, nevrijeme je počelo ranije, tako da smo se mi vratili odmah ispod vrha, sa 5400 metara nadmorske visine. Ova ekipa je planirala u 1 časa poslije ponoći poći. Kad smo se mi spuštali, nismo ih nigdje sreli,” javlja za ATV ekipa iz Hercegovine koja se nalazila na istom mjestu.

U planinarsku misiju na najviši vrh Evrope, Elbrus, grupa od 5 planinara iz Hercegovine i jedan iz Crne Gore, krenula je prije nekoliko dana.

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Tagovi :

Elbrus planina

planinar

Alpinisti iz BiH

Rusija

Planinari iz BiH na Elbrusu

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