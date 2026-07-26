Potvrđeno za ATV: Svi planinari iz Hercegovine, koji su na Elbrusu, su dobro

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Svi planinari iz Hercegovine, koji se nalaze u Rusiji, na planini Elbrus, su dobro, potvrđeno je za ATV.
“Naša ekipa je dobro. Tu noć smo mi pošli na završni uspon u 22 časa jer su od 6 časaova ujutru najavilo veliko nevrijeme. Ali, nevrijeme je počelo ranije, tako da smo se mi vratili odmah ispod vrha, sa 5400 metara nadmorske visine. Ova ekipa je planirala u 1 časa poslije ponoći poći. Kad smo se mi spuštali, nismo ih nigdje sreli,” javlja za ATV ekipa iz Hercegovine koja se nalazila na istom mjestu.
U planinarsku misiju na najviši vrh Evrope, Elbrus, grupa od 5 planinara iz Hercegovine i jedan iz Crne Gore, krenula je prije nekoliko dana.
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