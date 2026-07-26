Drama u Tučepima: Oca bacili na pod i tukli pred djecom

Na plaži u Tučepima, u blizini Makarske, proteklog vikenda dogodio se incident u kojem je, prema tvrdnjama jednog od učesnika, muškarac fizički napadnut pred suprugom i dvoje male djece nakon rasprave oko postavljanja ležaljki.

Kako prenosi 24sata.hr, porodica je na plažu stigla u jutarnjim časovima i zatekla gotovo prazan prostor. Na slobodnom dijelu postavili su vlastite ležaljke, nakon čega im je prišao mlađi muškarac tvrdeći da se na tom dijelu obavlja djelatnost iznajmljivanja opreme za sportove na vodi i da se moraju pomjeriti.

Prema riječima napadnutog muškarca, nakon kraće rasprave pozvan je redar, a potom je stigao još jedan muškarac koji je počeo da viče i prijeti da će ih baciti u more.

„Počeo sam da ga snimam. Poludio je zbog mobilnog telefona, pobacao je naše ležaljke. Kada sam prestao da snimam, on i još dvojica su nasrnuli na mene. Oborili su me na tlo i udarali, a gosti s plaže su pritrčali i spriječili dalji napad“, ispričao je za 24sata.hr.

Policija Splitsko-dalmatinske županije potvrdila je da je u subotu, 18. jula, evidentirano narušavanje javnog reda i mira u kojem su učestvovala dvojica punoljetnih hrvatskih državljana.

Kako su naveli, protiv obojice će biti podnesene prekršajne prijave zbog kršenja Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

„Prema utvrđenim informacijama, razlog narušavanja javnog reda i mira bio je sukob između dvije osobe u vezi sa načinom korišćenja dijela plaže na kojem se obavlja djelatnost iznajmljivanja opreme za vodene sportove“, saopštila je splitsko-dalmatinska policija.

U incidentu, prema informacijama policije, nije bilo povrijeđenih osoba.