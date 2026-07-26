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Veliko slavlje kod Milice Todorović: Pjevačica presrećna, čestitke pljušte sa svih strana

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 14:14

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ko je otac djeteta milice todorovic
Foto: Instagram

Pjevačica Milica Todorović rijetko dijeli trenutke iz privatnog života otkako se nakon porođaja našla u centru skandala.

Ona je, međutim, sada napravila izuzetak jer je danas za nju poseban dan.

Milica Todorović čestitala je sestri rođendan, a kada je podijelila fotografiju svi su komentarisali da su njih dvije iste.

– Ovo je tvoj poseban dan. Srećan rođendanko mom mlađem zvrku i mojoj ljepotici. Voli te sestra najviše – napisala je pjevačica, a ubrzo su se prijatelji i pratioci pridružili čestitkama, prenosi Blic.

Милица Тодоровић
Milica Todorović

Oženjenom dečku napravila žurku

Milica Todorović se našla u centru skandala kada se saznalo da je otac njenog deteta oženjne. Milica je nedavno svom izabraniku priredila nezaboravnu proslavu povodom rođendana. Daleko od gradske vreve i radoznalih pogleda, par je uživao u potpunoj privatnosti na obodima planine Kosmaj. Milica je željela da ovaj rođendan njenog partnera bude potpuno posvećen njima i vremenu koje provode zajedno, pa su telefone i društvene mreže gotovo potpuno sklonili sa strane. Dan su provodili šetajući kroz prirodu, ispijajući kafu na terasi s pogledom na šumu i uživajući u tišini koju retko imaju priliku da osjete zbog brzog načina života i brojnih poslovnih obaveza. Bilo je i nekoliko bliskih prijatelja. Sve je izgledalo kao scena iz romantičnog filma. Milica je vodila računa o svakom detalju i moglo se vidjeti koliko joj je stalo da njen partner bude srećan. Mogu da vam kažem da je atmosfera bila veoma emotivna i iskrena. Sve nedaće i problemi su iza njih. Iako je publika i ljudi znaju kao energičnu i duhovitu, Milica je zapravo veoma nježna i romantična kad su emocije u pitanju, pa ne čudi što je svom dečku organizovala iznenađenje o kojem se već priča, rekao je izvor za medije.

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Tagovi :

Milica Todorović

rođendan

Instagram

Pjevačica

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