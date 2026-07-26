Sedmični horoskop: Jedan znak dobija veliku poslovnu priliku, drugi novu ljubav

Ovan

Posao: Ponedjeljak počinjete sa ogromnom dozom adrenalina jer vas čeka zahtjevno takmičenje ili prezentacija menadžmentu. Sredinom nedjelje očekujte trenje sa kolegama koji ne mogu da prate vaš tempo, ali ne odustajte jer je pobjeda na vidiku. U petak ćete dobiti vijest o odobrenju projekta koji dugo planirate i koji će vam donijeti značajan profesionalni ugled.

Ljubav: Strasti će se rasplamsati u utorak, ali pazite da impulsivna reakcija ne dovede do nepotrebnih svađa sa partnerom oko trivijalnih stvari. Vikend je rezervisan za pomirenje i zajedničku fizičku aktivnost koja će vas dublje zbližiti. Slobodni Ovnovi bi mogli da dožive sastanak u bioskopu u subotu uveče na neočekivanom mjestu poput benzinske pumpe ili supermarketa.

Zdravlje: Osjećaćete se nepobjedivo, ali srijeda donosi rizik od manjih sportskih povreda ili iznenadnog naprezanja mišića leđa. Vodite računa o glavi i očima, posebno ako predugo sjedite ispred ekrana bez redovnih pauza za odmor. Svjež vazduh u nedjelju biće ključan za vašu regeneraciju i mentalni mir pred novu radnu nedjelju.

Bik

Posao: Ove nedjelje fokus je na stabilizaciji finansija i dugoročnim investicijama koje će zahtjevati vašu punu pažnju počev od utorka. U četvrtak biste mogli da dobijete zanimljivu ponudu za kupovinu nekretnina ili pristupačno opremanje radnog prostora. Petak donosi zasluženo priznanje za vašu istrajnost u rješavanju komplikovanog administrativnog problema koji je druge izluđivao.

Ljubav: Tražićete sigurnost u emotivnim vezama, a partner će vas u srijedu iznenaditi planovima za romantičnu večeru sa vašim omiljenim poslasticama. Hedonistički pristup životu privući će nove ljude u vaš krug, posebno tokom subotnjeg večernjeg izlaska na poznato mjesto. Razgovori o vašoj zajedničkoj budućnosti i proširenju porodice postaće konkretniji pred kraj nedjelje.

Zdravlje: Mogući su manji problemi sa grlom ili štitnom žlijezdom, pa izbjegavajte previše hladne napitke i direktno izlaganje klima uređaju sredinom nedjelje. Kvalitetna ishrana će vam biti prioritet, ali nemojte pretjerivati sa teškim obrocima kasno uveče jer ćete se osjećati tromo. Lagana šetnja prirodom u nedjelju popodne vratiće vam preko potrebnu vitalnost.

Blizanci

Posao: Vaš telefon neće prestati da zvoni od ponedjeljka jer su svi iznenada zainteresovani za vaše kreativne ideje i brojne kontakte. U četvrtak ćete dobiti važan imejl ili poruku koja bi mogla fundamentalno da promijeni vaše planove za ostatak avgusta. Budite spremni da se brzo prilagodite jer će se tržišne okolnosti menjati iz sata u sat, zahtevajući vašu punu koncentraciju.

Ljubav: Komunikacija je vaša najjača strana ove nedjelje, pa ćete lako šarmirati osobu u koju gajite dugogodišnju simpatiju putem društvenih mreža. Subota je idealan dan za kratko putovanje ili druženje sa većom grupom prijatelja gdje ćete biti u centru pažnje. Zauzeti Blizanci bi trebalo da izbjegavaju preterano flertovanje sa kolegama kako ne bi izazvali nepotrebnu ljubomoru kod svog partnera.

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Zdravlje: Mentalni umor bi vas mogao pogoditi već u petak, zato je izuzetno važno da pronađete vremena za potpunu digitalnu detoksikaciju u trajanju od bar nekoliko sati. Vodite računa o svojim plućima i disajnim putevima, posebno ako ste tokom dana u zagušljivim i previše klimatizovanim prostorima. Vježbe disanja ili lagana joga u nedjelju će vam pomoći da se smirite i kvalitetno naspavate.

Rak

Posao: Vaša intuicija će vas nepogrešivo voditi kroz lavirint kancelarijske politike, posebno u utorak kada se važne odluke donose iza zatvorenih vrata. Mlađi kolega će zatražiti vašu pomoć ili savjet, a vaš zaštitnički stav će stvoriti neraskidiv poslovni savez. Kraj nedjelje donosi smirenje i uspješan završetak napornog projekta koji je zahtijevao mnogo truda.

Ljubav: Emocije će biti duboke i intenzivne, a najudobnije ćete se osjećati u sigurnosti svog doma sa voljenom osobom. U četvrtak bi vas mogla posjetiti voljena osoba iz prošlosti i probuditi uspomene za koje ste mislili da ste ih odavno zaboravili. Vikend posvetite porodici i zajedničkim aktivnostima koje jačaju vaš osjećaj pripadnosti i emocionalnu stabilnost.

Zdravlje: Kvalitet vašeg sna biće ključan za vaše opšte blagostanje, zato pokušajte da uspostavite čvrstu rutinu odlaska u krevet prije ponoći. Mogući su manji problemi sa stomakom izazvani nagomilanim stresom, zato birajte lakšu hranu i umirujuće biljne čajeve. Voda će imati terapeutski efekat na vas, bilo da je u pitanju plivanje ili duge, opuštajuće kupke u subotu.

Lav

Posao: Ponedjeljak počinjete puni samopouzdanja, spremni da preuzmete potpunu kontrolu nad novim kreativnim projektom koji će obradovati vaše pretpostavljene. Sredinom nedjelje bićete u centru pažnje, što bi moglo da izazove prolaznu zavist kod nekih manje uspešnih kolega u kancelariji. U petak očekujte javno priznanje ili pisanu pohvalu koja će dodatno podstaći vaš ponos i motivaciju za rad.

Ljubav: Vaša dominantna energija privlačiće pažnju gdje god da se pojavite, a u subotu bi vas mogla iznenaditi osoba koju smatrate nedostižnom. Vaš partner će zahtijevati više pažnje i nježnosti, zato mu ili njoj poklonite barem jedan dan posvećen isključivo vašoj vezi bez ometanja mobilnim telefonom. Slobodni Lavovi bi mogli da dožive strastvenu romansu na ljetnjoj zabavi na otvorenom.

Zdravlje: Mogući su problemi sa leđima i gornjim dijelom kičme ako predugo sjedite u nepravilnom položaju tokom radnog vremena. Srce i cirkulatorni sistem zahtjevaju umjerenu aktivnost, pa izbjegavajte prekomerni napor tokom najtoplijeg dijela dana na suncu. Nedjelja je idealna za potpuno opuštanje uz dobru knjigu ili lagani film u klimatizovanoj prostoriji.

Djevica

Posao: Analitički pristup će vam omogućiti da uočite veliku grešku koju su svi ostali prevideli u srijedu, spasavajući kompaniju od gubitka. Nedjelja je idealna za organizovanje dokumentacije i rešavanje zaostalih sitnih zadataka koji se nedjeljama gomilaju na vašem stolu. U petak ćete dobiti priliku za dodatno obrazovanje ili profesionalni razvoj koji tajno dugo želite.

Ljubav: Vaša potreba za savršenstvom mogla bi nepotrebno opteretiti vašeg partnera u utorak, zato pokušajte da budete manje kritični prema svakodnevnim sitnicama. Suptilni izrazi ljubavi kroz konkretnu pomoć oko kućnih poslova značiće više vašem partneru nego bilo kakve velike riječi. Slobodne Djevice bi u četvrtak mogle da upoznaju nekoga izuzetno zanimljivog preko posla ili na stručnom seminaru.

Zdravlje: Vaš sistem za varenje će vam biti slaba tačka ove nedjelje, zato obratite posebnu pažnju na rok trajanja i svježinu hrane. Biljni čajevi i svježi prirodni sokovi će vam pomoći da eliminišete toksine i da se osjećate mnogo lakše i energičnije. Kratke, ali česte pauze tokom rada sprečiće dosadnu glavobolju izazvanu naprezanjem očiju ispred ekrana.

Vaga

Posao: Vaše diplomatske vještine biće stavljene na probu u srijedu kada budete morali da posredujete u sukobu između dva tvrdoglava saradnika. Nedjelja je izuzetno povoljna za potpisivanje novih ugovora i uspostavljanje poslovnih partnerstava zasnovanih na međusobnom povjerenju. Međutim, u petak vas može očekivati neočekivani manji trošak vezan za popravku važnog kućnog aparata koji se pokvari.

Ljubav: Vaš društveni život biće izuzetno bogat, a pozivi za razne događaje stizaće sa svih strana počev od ponedjeljka ujutru. U četvrtak biste mogli da sretnete staru ljubav, što će u vama probuditi pomešana osjećanja i potrebu da preispitate trenutnu situaciju. Harmonija u vašoj vezi biće vam glavni prioritet tokom cijelog vikenda, koji ćete provesti u prijatnom društvu.

Zdravlje: Obratite pažnju na bubrege i pijte dovoljno obične vode kako biste izbjegli opasnu dehidraciju tokom ljetnjih vrućina. Ravnoteža je ključna za vas, zato nemojte pretjerivati ni sa intenzivnim vježbanjem ni sa totalnim ljenčarenjem na kauču. Mogući su manji problemi sa kožom lica, pa je temeljno čišćenje i dodatna nega obavezno svake večeri.

Škorpija

Posao: Pred vama je intenzivna nedjelja jer ćete raditi na ambicioznom projektu koji se čuva u strogoj tajnosti do samog kraja njegove realizacije. U četvrtak ćete osjetiti intenzivan pritisak kratkih rokova, ali će vam vaša čelična izdržljivost pomoći da sve završite na vrijeme. Pazite na odnos sa pretpostavljenima u petak, jer bi vaša direktnost mogla biti protumačena kao nepotrebna agresivnost.

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Ljubav: Strast će dominirati vašim ljubavnim životom od samog početka nedelje, a sreijda donosi trenutke duboke emotivne povezanosti. Ljubomora bi mogla da se pojavi pred kraj nedelje zbog jedne SMS poruke, ali razgovor će vam pomoći da razrešite sve nedoumice pre nego što eskaliraju. Slobodne Škorpije će magnetno privući neko ko se bavi umjetnošću ili medicinom na subotnjem događaju.

Zdravlje: Vaši nivoi energije će značajno varirati, pa je važno da se ne prenaprežete tokom neprekidnih radnih dana. Mogući su problemi sa bešikom ili urološki problemi, pa se obratite ljekaru ako osetite bilo kakvu neuobičajenu nelagodnost ili bol. Intenzivan trening u subotu će vam pomoći da se oslobodite svih akumuliranih stresa na zdrav način.

Strijelac

Posao: U nedjelju ulazite optimistično, planirajući novo poslovno putovanje ili saradnju sa veoma uticajnim stranim partnerima. U utorak ćete dobiti važne vijesti vezane za stari pravni spor ili administrativno pitanje koje vas već dugo koči u radu. Petak je odličan za javno predstavljanje novih vizija, jer će vaša entuzijastična priroda lako pridobiti sve potrebne saveznike.

Ljubav: Želja za slobodom i novom avanturom mogla bi vas tokom predstojećeg vikenda dovesti do neobičnog bekstva od svakodnevice. Vaš partner će sa oduševljenjem prihvatiti vaš predlog za spontano putovanje u planine ili na udaljenu plažu bez gužve. Slobodni Strijelac bi mogao da započne veoma zanimljivu komunikaciju sa osobom koja živi u drugom gradu putem društvenih mreža.

Zdravlje: Donji dio leđa i butine bi mogli biti posebno osjetljivi, posebno ako se aktivno bavite trčanjem ili dugim šetnjama na suncu. Boravak napolju i na svježem vazduhu biće najbolji lijek za vašu povremenu nervozu izazvanu boravkom u zatvorenom prostoru. Vodite računa o jetri i izbjegavajte previše masnu hranu tokom proslava koje vas očekuju u subotu uveče.

Jarac

Posao: Vaša ambicija će biti na vrhuncu u ponedjeljak kada ćete preuzeti punu odgovornost za jedan od najvažnijih zadataka u kompaniji. Disciplinovan rad će donijeti rezultate brže nego što ste očekivali, pa je u četvrtak moguć ozbiljan razgovor o povećanju plate ili unapređenju. Svaki detalj shvatite ozbiljno, jer će vas pretpostavljeni posmatrati pod lupom cijele nedjelje.

Ljubav: U ljubavi ćete tražiti maksimalnu stabilnost i konkretne akcije umjesto praznih obećanja i prolaznih ljetnjih avantura bez budućnosti. Srijeda je izuzetno povoljna za rješavanje stambenih pitanja ili dogovor o zajedničkom finansijskom budžetu sa voljenom osobom. Subotnji datum bi vas mogao povezati sa nekim ko dijeli vaše tradicionalne vrijednosti i velike životne ambicije.

Zdravlje: Vaše kosti i zglobovi zahtjevaju vašu povećanu pažnju, pa razmislite o uzimanju kvalitetnih suplemenata kalcijuma i magnezijuma. Redovno istezanje svakog jutra pomoći će vam da ostanete fleksibilni i izbjegnete hroničnu ukočenost vrata i ramena. Nedjelja je dan za potpuni fizički odmor i akumulaciju nove snage za sljedeću napornu radnu nedjelju.

Vodolija

Posao: Vaša originalnost će doći do izražaja u utorak kada kolegama predložite rješenje koje niko drugi nije razmatrao. Tehnologija će vam biti najbolji saveznik, pa je ova nedjelja odlična za nadogradnju važnog softvera ili kupovinu nove opreme za rad. Pazite na manje nesporazume sa kolegama u četvrtak, jer bi neko mogao pogrešno da protumači vašu potrebu za samostalnošću.

Ljubav: U ljubavnim vezama, prije svega ćete tražiti snažnu intelektualnu stimulaciju i prijateljstvo, što može biti izazov za vašeg partnera. U subotu bi staro prijateljstvo moglo neočekivano da se transformiše u nešto dublje, što će vas jako iznenaditi i obradovati. Zauzeti Vodolije bi trebalo da dozvole svom partneru više slobodnog prostora kako bi izbjegli osjećaj gušenja u vezi.

Zdravlje: Cirkulacija u nogama može biti otežana vrućinom, zato se krećite što je više moguće i izbjegavajte dugo stajanje na jednom mjestu. Alternativne metode opuštanja, poput aromaterapije ili vođene meditacije, doneće vam željeni mir i bolji san. Pazite na članke tokom sportskih aktivnosti na otvorenom krajem nedelje, posebno na neravnom terenu.

Riba

Posao: Vaša nepogrešiva intuicija biće ključni faktor u važnim pregovorima koji vas očekuju sredinom nedjelje u vezi sa novim uslovima rada. Maštovita rješenja koja ponudite u četvrtak mogla bi rezultirati neočekivanim bonusom ili posebnom nagradom od vašeg šefa. Međutim, budite veoma oprezni prilikom potpisivanja zvaničnih dokumenata u petak i pažljivo pročitajte sva sitna slova prije nego što donesete odluku.

Ljubav: Romantično raspoloženje pratiće vas od samog početka nedjelje, a emotivni vrhunac dogodiće se tokom gotovo bajkovitog vikenda. Iskren razgovor sa partnerom u srijedu pomoći će vam da konačno prevaziđete neke stare nesuglasice i značajno ojačate međusobno povjerenje. Slobodne Ribe bi mogle da se zaljube na prvi pogled u osobu koju upoznaju blizu vode ili na šetalištu.

Zdravlje: Stopala su vam tradicionalno najosjetljivija tačka, zato sebi priuštite masažu ili barem veoma udobne cipele za duge ljetnje šetnje. Pijte dovoljno tečnosti jer je vašem tijelu potrebna stalna hidratacija kako bi održalo visok nivo energije tokom vrelih dana. Meditacija prije spavanja će vam pomoći da obradite sve emocije koje ste akumulirali tokom ove nedjelje.

(indeks)