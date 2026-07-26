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Tragično završena ekspedicija bračnog para koji je planinarske uspjehe dijelio s mačkom: Posljednja objava bila na 4.500 metara

26.07.2026 15:13

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Планинари из БиХ на Елбрусу
Foto: Facebook

Bračni par Alma i Denis Okanović iz Zenice, koji su živote izgubili u tragediji na planini Elbrus u Rusiji, iza sebe su ostavili brojne uspomene s planinarskih ekspedicija koje su godinama dijelili s prijateljima i ljubiteljima planina putem Facebook grupe "Trio Fantastiko"

Naziv grupe nije bio slučajan. Na gotovo svim svojim avanturama pratila ih je njihova mačka Macika, koja je postala prepoznatljiv dio njihovih putovanja i simbol zajedničke ljubavi prema prirodi, planinama i životu na otvorenom.

Samo dva dana prije tragedije, 24. jula, objavili su fotografije i video s aklimatizacije na visini od 4.500 metara nadmorske visine. Uz osmijehe i dobro raspoloženje, pripremali su se za završni uspon prema vrhu Elbrusa.

U objavi su tada poručili da imaju uspješan aklimatizacijski uspon, ne sluteći da će upravo ta ekspedicija biti njihova posljednja.

Njihova Fejsbuk grupa tokom godina postala je svojevrsni dnevnik brojnih osvojenih vrhova, putovanja i zajedničkih trenutaka. Fotografije s Macikom privlačile su posebnu pažnju pratitelja, koji su s oduševljenjem pratili svaku novu planinarsku avanturu ovog bračnog para.

Nažalost, ekspedicija na najviši vrh Evrope završila je tragedijom.

Prema dosadašnjim informacijama, pet članova bh. ekspedicije izgubilo je život na Elbrusu nakon naglog pogoršanja vremenskih uslova tokom uspona, dok su dvojica planinara preživjela i nalaze se pod medicinskim nadzorom.

(Kliks)

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Denis Okanović

Alma Okanović

Elbrus planina

Planinari iz BiH na Elbrusu

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