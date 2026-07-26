Vikend horoskop - Šta vam donosi ova nedjelja?

Dnevni horoskop za nedjelju, 26. jul. Horoskop donosi portal Astroluk. U nastavku saznajte šta čeka vaš horoskopski znak.

Ovan

Ljubav: Ne volite da Vam neko nameće dodatne obaveze, ali partner ima pravo da Vas podsjeti na različita ljubavna pravila.

Posao: Vaši postupci ili način razmišljanja potvrđuju pozitivnu ulogu koju imate u društvu saradnika.

Zdravlje: Podstičite kod sebe dobru volju i optimističko raspoloženje.

Bik

Ljubav: Položaj Mjeseca utiče na Vaše sentimentalno raspoloženje i na potrebu za emotivnim zbližavanjem.

Posao: Veći dio radnih obaveza prebacujete na svoju okolinu. Saradnici prihvataju Vas način razmišljanja.

Zdravlje: Važno je da ostvarite ravnotežu glasa razuma i svojih osjećanja.

Blizanci

Ljubav: Pokažite više razumijevanja i nove izlive nježnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja Vaše simpatije i emotivnu naklonost.

Posao: Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv.

Zdravlje: Priuštite sebi neke lijepe sitnice, kao recept za dobro raspoloženje..

Rak

Ljubav: Dolazite do saznanja da nečija obećanja nisu dovoljno iskrena. Brinete zbog nečije dvosmislene poruke.

Posao: Nemojte rizikovati u stvarima koje ne poznajete dovoljno ili u situacijama kada postoji neki vid zabrane.

Zdravlje: Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Lav

Ljubav: Ponovo preuveličavate svoje želje ili emotivne potrebe u društvu voljene osobe. Dramatizujete događaje.

Posao: Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vaše pretjerano samoljublje u želji za uspjehom.

Zdravlje: Izbegavajte konfliktne situacije koje Vas uznemiravaju.

Djevica

Ljubav: Ružniji dio stvarnosti ne pogađa samo Vas, već i blisku osobu. Budite pažljiviji u ljubavnom dijalogu.

Posao: Vešto izbjegavate susret sa osobom koja ima negativan stav o Vašim poslovnim rezultatima ili o stilu izražavanja.

Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i zrno mudrosti.

Vaga

Ljubav: Prenesite svoju inspiraciju na voljenu osobu. Slobodno prihvatite igru zavođenja u nečijem društvu.

Posao: Stalo Vam je da impresionirate svoju okolinu. Ponekad različiti detalji imaju presudno značenje za uspjeh.

Zdravlje: Važno je da ostvarite ravnotežu glasa razuma i svojih osjećanja.

Škorpija

Ljubav: Nova dešavanja u susretu sa voljenom osobom predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu.

Posao: Na osnovu dobre intuicije i uticaja faktora sreće, delujete uspešno na različitim stranama. Prati Vas poslovna afirmacija.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Strelac

Ljubav: Nema potrebe da istjerujete emotivne hirove ili da prkosite voljenoj osobi, budite odmjereni u svojim zahtjevima.

Posao: Djelujete neskromno u svojim izjavama. Stil ponašanja koji primjenjujete povlači različite komentare ili riječi kritike.

Zdravlje: Slobodno vrijeme posvetite nekom omiljenom hobiju, opustite se.

Jarac

Ljubav: Izbjegavajte osobu koja Vas nepotrebno opterećuje svojim ćudljivim ponašanjem i neskromnim zahtjevima.

Posao: Umjerenost u svakom pogledu predstavlja najbolje rješenje, zatražite nečiji savjet ili stručno mišljenje.

Zdravlje: Važno je da sačuvate unutrašnju, tj. psihološku ravnotežu.

Vodolija

Ljubav: Djelujete uznemireno, morate da prihvatite nečija pravila zajedničkog života ili emotivnu opomenu.

Posao: Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu svojih interesa. Međutim, postoje otežavajuće okolnosti koje Vas usporavaju.

Zdravlje: Nema razloga da preuveličavate svoje mogućnosti.

Ribe

Ljubav: Vaš ponos lagano izbija na površinu, što predstavlja loš predznak u odnosu sa voljenom osobom.

Posao: Potrebno je da poštujete osnovni protokol poslovne saradnje. Obratite pažnju na nečiju korisnu sugestiju.

Zdravlje: Važno je da pravilno kanališete svoju kreativnu energiju, prenosi Žena Blic