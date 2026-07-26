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Danas ljetni Aranđelovdan: Ovo je strogo zabranjeno raditi

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 08:00

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Данас љетни Аранђеловдан: Ово је строго забрањено радити

Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik Sabor Svetog arhangela Gavrila

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Sabor Svetog arhangela Gavrila, jednog od sedam velikih angela serafima, najbližih prestolu Gospoda, koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. U narodu, ovaj praznik naziva se letnji Aranđelovdan.

Svetog arhangela Gavrila Crkva slavi ga kao blagovesnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva.

Ovaj Arhanđel Božji naučio je Mojsija pisanju knjiga, ispričao mu sve o postanku svijeta, stvaranju prvog čovjeka Adama.

Kao što je blagovestio svetom svešteniku Zahariji da će dobiti sina - svetog Jovana Preteču Gospodnjeg, tako je i Svetoj Ani najavio da će zatrudneti i roditi preblagoslovenu kćer koja će se zvati Marija.

Potom je i samoj Mariji javio da je izabrana da rodi sina Božijeg. Vitlejemskim pastirima objavio je rođenje Spasitelja, a godinama kasnije bio je i Blagovesnik njegovog Vaskrsenja.

Freska arhangela Gavrila, poznata kao Bijeli anđeo, u manastiru Mileševa, jedna je od najljepših i najbolje očuvanih.

Ljetni Aranđelovdan

U narodu je praznik poznat i kao ljetni Aranđelovdan za koji se vezuju mnogobrojni običaji, prema kojima je, onima koji poštuju vjeru, tog dana zabranjen skoro svaki rad.

Prema narodnom običajnom kalendaru, na ovaj dan trebalo bi da se sjetimo naših bližnjih, a posebno siromašnih. Svi poslovi, osim dobrotvornih, strogo su zabranjeni.

Vjeruje se da se na današnji dan treba odmoriti i da ne treba raditi za sebe ili novac, ali da je ovo najbolje vrijeme za otpočinjanje kakvog dobrotvornog rada. Takođe, postoji ustaljeno vjerovanje da je ovo najbolji dan za novi početak.

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Sveti Arhangel Gavrilo

Srpska pravoslavna crkva

svetitelj

hrišćanski praznik

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