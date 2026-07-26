Revolucionarna odluka u Italiji: Komo zabranio igranje glavom u omladinskoj akademiji

Italijanski klub Komo napravio je pionirski iskorak u zaštiti mladih sportista postavši jedan od prvih klubova koji je uveo zabranu igranja glavom u svojoj omladinskoj akademiji.

Ova inicijativa, koju predvodi član Odbora za razvoj i nekadašnji proslavljeni francuski štoper Rafael Varan, ima za cilj zaštitu zdravlja i razvoja mozga kod djece, ali i podsticanje razvoja bolje tehnike i igre „od noge do noge“.

🚨🇮🇹 Como have become one of the first clubs to BAN heading in their youth academy in a major move to protect young players' brain health. 🧠❌



▪️ U10: Heading banned completely. Kick-ins replace throw-ins and corners are played along the ground.

▪️ U11: Heading still banned,… pic.twitter.com/3N2H6hG8kQ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 25, 2026

Nova pravila u akademiji Koma jasno su definisana i strogo prilagođena uzrasnim kategorijama:

U-10 (kategorija do 10 godina): Igranje glavom u potpunosti je zabranjeno. Umjesto klasičnog auta koji se izvodi rukom primjenjuje se izvođenje nogom (kik-in), dok se svi korneri moraju izvoditi po zemlji.

U-11 (kategorija do 11 godina): Igranje glavom i dalje je zabranjeno na utakmicama. Rad na tehnici udarca glavom uvodi se tek na samom kraju sezone u vrlo ograničenom obimu, i to uz korišćenje posebnih, lakših lopti.

U-12 (kategorija do 12 godina): Dozvoljen je maksimalno jedan trening igranja glavom mjesečno, pri čemu igrač ne smije izvesti više od pet udaraca glavom po treningu.

U-13 (kategorija do 13 godina): Igranje glavom dozvoljeno je isključivo na treninzima jednom sedmično (takođe uz ograničenje od najviše pet udaraca), dok je na zvaničnim utakmicama i dalje zabranjeno.

Glavni cilj ove reforme jeste drastično smanjenje uticaja udaraca u glavu dok se mozak djece još uvijek razvija. U Komu se nadaju da će ovaj model, pored zdravstvenih benefita, stvoriti i novu generaciju tehnički potkovanijih fudbalera sa boljim pregledom igre, prenosi Kliks.