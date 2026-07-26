Banjaluka osvanula zatrpana smećem

Autor:ATV redakcija
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Centar Banjaluke osvanuo je pun smeća i praznih flaša, a brojni Banjalučani negodovali su zbog nekulturnog ponašanja svojih sugrađana.
"Vidite i sami da su ove kante u naselju Obilićevo i po centru grada poluprazne i da su svugdje okolo prazne boce od piva, omoti od pica, bureka, sirnica i krompiruša. Je li to elementarno vaspitanje koje se uči još u predškolskim ustanovama?", rekao je Srni jedan stariji Banjalučanin.
On je naveo da, posebno, nije u redu da se u centru grada, odnosno na klupama kod spomenika podignutog u sjećanje na 12 banjalučkih beba umrlih 1992. godine usljed nedostatka kiseonika, pije pivo i ostavljaju prazne boce i smeće, prenosi Srna.
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