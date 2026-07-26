Logo

Leo Mesi viđen prvi put u javnosti nakon finala Mundijala

Autor:

ATV redakcija
26.07.2026 08:32

Komentari:

0
Лео Меси виђен први пут у јавности након финала Мундијала
Foto: X / CentreGoals

Kapiten reprezentacije Argentine Lionel Mesi prvi put se pojavio u javnosti nakon završetka Svjetskog prvenstva, a njegov dolazak u rodni Rosario izazvao je ogromnu pažnju navijača i prolaznika.

Najbolji argentinski fudbaler fotografisan je tokom šetnje ulicama grada u kojem je započeo svoju bogatu karijeru.

U društvu jednog od svojih sinova, Mesi je pokušao proći nezapaženo, noseći tamnu jaknu s kapuljačom i kačket, ali njegov dolazak ubrzo je privukao veliki broj obožavalaca.

Navijači smatraju da se na njegovom licu i dalje može primijetiti emotivni trag nakon izgubljene borbe za svjetsku titulu, iako je kratka šetnja rodnim gradom pokazala koliko ljubavi i podrške uživa među svojim sunarodnicima. Njegovo pojavljivanje izazvalo je pravu euforiju, a brojni prolaznici iskoristili su priliku da pozdrave svog fudbalskog heroja.

Boravak u Rosariju i vrijeme provedeno s porodicom trebali bi Mesiju pomoći da se odmori i psihološki oporavi prije nego što se vrati klupskim obavezama u Inter Majamiju, gdje ga uskoro očekuje nastavak sezone.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lionel Mesi

Argentina

Svjetsko prvenstvo 2026

Komentari (0)

Više iz rubrike

Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан

Fudbal

Emotivan oproštaj stručnog štaba od Dešana

14 h

0
Империја се урушава одласком Роналда?

Fudbal

Imperija se urušava odlaskom Ronalda?

16 h

0
Преминуо легендарни Бранислав Бодо Дробњак

Fudbal

Preminuo legendarni Branislav Bodo Drobnjak

17 h

0
ЈЕЗИВ СНИМАК Ово је за затвор: Фудбалерка два пута шутнула противницу у главу на земљи

Fudbal

JEZIV SNIMAK Ovo je za zatvor: Fudbalerka dva puta šutnula protivnicu u glavu na zemlji

19 h

0

  • Najnovije

12

06

Obilježeni Dan i krsna slava opštine Čelinac

11

57

Poznat identitet planinara koji su stradali na Elbrusu, svi iz Zenice

11

51

Treslo se tlo na jugu Irana

11

50

Dobre vijesti za studente u Srpskoj: Povećane stipendije za 50 odsto!

11

49

"Podrška zapošljavanju jedno od ključnih područja saradnje sa Srpskom"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima