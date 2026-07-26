Leo Mesi viđen prvi put u javnosti nakon finala Mundijala

Kapiten reprezentacije Argentine Lionel Mesi prvi put se pojavio u javnosti nakon završetka Svjetskog prvenstva, a njegov dolazak u rodni Rosario izazvao je ogromnu pažnju navijača i prolaznika.

Najbolji argentinski fudbaler fotografisan je tokom šetnje ulicama grada u kojem je započeo svoju bogatu karijeru.

¡EL GOAT PRESENTE EN EL FÚTBOL ARGENTINO! Leo Messi está observando el partido entre Leones de Rosario, club presidido por su hermano, y Central Córdoba por la #PrimeraC.



📹 @LPFPlay pic.twitter.com/I5VbN2n2bb — SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026

U društvu jednog od svojih sinova, Mesi je pokušao proći nezapaženo, noseći tamnu jaknu s kapuljačom i kačket, ali njegov dolazak ubrzo je privukao veliki broj obožavalaca.

🚨🚨| Leo Messi seen for the first time in public since the World Cup Final loss. 👋 pic.twitter.com/lFUlmimPdw — CentreGoals. (@centregoals) July 25, 2026

Navijači smatraju da se na njegovom licu i dalje može primijetiti emotivni trag nakon izgubljene borbe za svjetsku titulu, iako je kratka šetnja rodnim gradom pokazala koliko ljubavi i podrške uživa među svojim sunarodnicima. Njegovo pojavljivanje izazvalo je pravu euforiju, a brojni prolaznici iskoristili su priliku da pozdrave svog fudbalskog heroja.

Boravak u Rosariju i vrijeme provedeno s porodicom trebali bi Mesiju pomoći da se odmori i psihološki oporavi prije nego što se vrati klupskim obavezama u Inter Majamiju, gdje ga uskoro očekuje nastavak sezone.