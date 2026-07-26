Kako je izbjegnuta apokalipsa: Ova tajna služba spriječila Al-Kaidu da ponovi 11. septembar

Britanske bezbjednosne službe spriječile su 2006. godine plan napada Al Kaide na transatlantske letove upotrebom tečnih eksploziva, koji je prema procjenama mogao da izazove više žrtava nego napadi u Sjedinjenim Američkim Državama 11. septembra 2001. godine, navodi se u dokumentarnoj emisiji posvećenoj operaciji "Overt".

Operacija britanske obavještajne službe MI5 i policije pokrenuta je tokom ljeta 2006. godine, nakon što su istražitelji otkrili mrežu osumnjičenih koji su planirali da sedam putničkih aviona na transatlantskim linijama obore improvizovanim bombama napravljenim od tečnih hemikalija, prenosi "Sun".

Upali u stan u Londonu

Dvojica pripadnika MI5 prvi put su poslije 20 godina javno govorili o tajnoj akciji tokom koje su ušli u stan u istočnom Londonu, za koji se sumnjalo da ga koriste pripadnici Al Kaide. Tajni agenti, ušli su u stan znajući da bi unutra mogao biti eksploziv i nadajući se da nijedan od terorista više nije tamo.

Govoreći anonimno u dokumentarcu ITV-a pod nazivom "Teror na nebu: Zaustavljanje zavjere sa tečnom bombom", "Den" iz MI5 je otkrio: "Bio je imperativ da se uđe tamo i sazna šta ovi momci rade".

Njihov zadatak bio je da prikupe dokaze i postave uređaje za prisluškivanje, dok je postojala bojazan da bi u objektu mogli da se nalaze eksplozivi.

U stanu su pronađene plastične boce za napitke, baterije i posude sa tečnošću za koju se sumnjalo da je namenjena izradi eksploziva.

Snimci od 3. avgusta 2006. godine pokazuju teroriste kako buše dno boca i ubrizgavaju vodonik-peroksid sa aditivom koji tečnosti daje izgled narandžastog bezalkoholnog pića.

Britanske službe pratile 24 osumnjičena pripadnika mreže

Britanske službe su pratile 24 osumnjičena pripadnika mreže, a istraga je dobila međunarodne razmjere. Situacija je postala posebno hitna kada su neki od osumnjičenih počeli da snimaju oproštajne video-poruke, što je ukazivalo da bi napad mogao uskoro da bude izveden.

Tadašnji britanski ministar unutrašnjih poslova Džon Rid rekao je da je postojala dilema između potrebe da se prikupe dovoljni dokazi za sudski postupak i rizika da se čeka predugo.

- Ako bismo zbog odlaganja pogrešili i zaverenici ubili dve ili tri hiljade ljudi, nijedna vlada ne bi mogla da preživi takvu procjenu - rekao je Rid, a prenosi Tanjug.

Agenti su postavili prislušne uređaje u svaku sobu i kameru u kuhinju, a od vitalne važnosti je bilo da ne ostave nikakav trag da su ikada bili tamo.

- Ne odajete igru. Ako prođete kroz vrata koja su odškrinuta, vraćate ih u potpuno isti položaj - rekao je "Den".

Snimci od 3. avgusta 2006. godine pokazuju teroriste kako buše dno boca i ubrizgavaju vodonik-peroksid sa aditivom kako bi izgledalo narandžasto.

Američke službe su bile uključene u istragu, a tenzije između Londona i Vašingtona porasle su kada je CIA dobila informaciju o kretanju Rašida Raufa, Britanca pakistanskog porijekla za koga se vjerovalo da je jedan od organizatora plana.

Nakon njegovog hapšenja u Pakistanu 9. avgusta 2006. godine, britanske vlasti su ubrzale akciju. Istog dana izvršeni su pretresi u Londonu, Haj Vikombu i Birmingemu, a svih 24 osumnjičenih je uhapšeno.

Otkrivanje plana dovelo je do velikih promjena u pravilima avio-saobraćaja, uključujući zabranu unošenja većih količina tečnosti u ručnom prtljagu putnika na aerodromima širom svijeta.