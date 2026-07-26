Tramp otkazao napade na Iran

Prvi put poslije gotovo dvije sedmice SAD u noći između petka i subote nisu izvele udare na Iran, dok, prema navodima Aksiosa, Vašington ostavlja prostor za nastavak pregovora. Istovremeno, ponovo su eskalirali sukobi u Jemenu. Teheran i Kijev razmijenili su optužbe povodom incidenta u Kaspijskom jezeru.

Noć između petka i subote bila je prva poslije gotovo dvije sedmice u kojoj SAD nisu izvele udare na Iran.

Prema navodima Aksiosa, predsjednik SAD Donald Tramp naložio je vojsci da za sada ne napada Iran, iako se, prema navodima tog portala, i dalje pripremaju planovi za moguće masovne udare, dok Vašington ostavlja prostor za nastavak pregovora.

Portparol Korpusa garde islamske revolucije tvrdi da su iranski napadi uništili američke avione u bazama širom regiona.

Istovremeno, Teheran je osudio, kako navodi, ukrajinski napad na iranski trgovački brod u Kaspijskom jezeru, u kojem je poginuo jedan mornar, dok je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da su ukrajinske snage napale ruski ratni brod i plovila koja prevoze vojni teret povezan s Iranom.

Jemenska vojska, uz podršku Saudijske Arabije, izvela je vazdušne udare na položaje Huta, dok je ta grupa saopštila da je gađala postrojenja kompanije "Aramko" u Saudijskoj Arabiji.

Izvori iz grčkih bezbjednosnih službi naveli su za Rojters da su presretnute dvije balističke rakete ispaljene iz Jemena na rafineriju nafte u mjestu Janbu.

Palestinske vlasti saopštile su da je u izraelskim napadima na Pojas Gaze za 48 sati poginulo najmanje šest, a ranjeno 37 ljudi. Navode da je od stupanja na snagu "prekida" vatre u oktobru 2025. godine poginula 1.191, a ranjene su 3.853 osobe.

(RTS)