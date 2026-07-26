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Ovo je osumnjičeni za napad tokom Parade ponosa: Izdato hitno upozorenje

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ATV redakcija
26.07.2026 08:20

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Ово је осумњичени за напад током Параде поноса: Издато хитно упозорење
Foto: Polizei Berlin

Njemačke vlasti u nedjelju su raspisale potjernicu za bjeguncem osumnjičenim za nalijetanje kombijem u blizini berlinskog Prajda, u kojem je poginula jedna osoba, a najmanje 16 ih je povrijeđeno.

Policija i tužilaštvo zatražili su pomoć javnosti u pronalasku 21-godišnjeg osumnjičenog Abdula B.

Vlasti su ranije saopštile da su identifikovale osumnjičenog koji je povezan s islamističkim grupama u njemačkoj prijestonici.

Абдула Б.
Abdula B.

Policija je objavila i opis muškarca za kojim traga nakon napada. Riječ je o muškarcu vitke građe, visokom oko 190 centimetara, s crnom kosom. U vrijeme napada navodno je nosio crnu majicu s kapuljačom i bijele pantalone. Iz policije su uputili upozorenje građanima da ne prilaze osumnjičenom ako ga vide, jer bi mogao biti naoružan i opasan, već da odmah pozovu hitni broj 110.

Osumnjičeni poznat policiji

„Muškarac je poznat policiji i pripada islamističkoj sceni u Berlinu“, izjavio je portparol policije Florijan Nat.

Osumnjičeni je navodno u maju ove godine pušten iz vaspitne ustanove. Još nije potvrđeno da li je on upravljao vozilom. U blizini mjesta napada policija je zaplijenila prazan i teško oštećen automobil.

Policija poziva građane koji imaju informacije o tome gdje se Abdul B. nalazi da se jave putem policijskog portala za dojave ili u bilo koju policijsku stanicu.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o njegovom kretanju niti okolnostima pod kojima je pobjegao.

Incident se dogodio u blizini Parade ponosa u Berlinu. Prema navodima vlasti, u nalijetanju kombijem jedna osoba je smrtno stradala, dok je najmanje 16 ljudi povrijeđeno, prenosi Indeks.

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Tagovi :

Berlin

Njemačka

Parada ponosa Berlin

Parada ponosa

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